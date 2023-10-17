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Песков указал на отсутствие в России конкурентов у Путина

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Фото: РИА Новости/POOL/Михаил Метцель
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Конкурентов у президента РФ Владимира Путина в России нет и быть не может. Такое мнение высказал во вторник, 17 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, общаясь с журналистам на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине.

«Мы неоднократно говорили, что Владимир Путин является политиком и государственным деятелем номер один у нас в стране. И мое личное мнение, хотя я вряд ли имею право его говорить, что у него нет и не может быть конкурентов в Российской Федерации», — заявил пресс-секретарь президента.

О решении выдвигать свою кандидатуру на выборы главы государства в 2024 году действующий президент пока не объявлял.

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11 сентября Песков в студии «Известий» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил, что внутренним критерием, которым руководствуется Путин при принятии решения о выдвижении своей кандидатуры на выборы, является поддержка людей и возможность сделать жизнь людей лучше. Президент РФ не раз доказывал свою эффективность, и его ресурс далеко не исчерпан, а решения находят поддержку в обществе и среди политических сил, отметил официальный представитель Кремля.

В середине августа президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что у президента РФ нет соперников, и предположил его переизбрание в 2024 году.

21 февраля глава государства в ходе послания Федеральному собранию заверил, что выборы 2024 года пройдут в строгом соответствии с законом и с соблюдением всех демократических конституционных процедур. Тогда глава государства также указал на то, что ведущие силы страны едины в главном — в безопасности и благополучии народа, суверенитете и национальных интересах.

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