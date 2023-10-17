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В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Muhammad Fauzy
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На юге Ирана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3 балла. Об этом 17 октября сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Как установили ученые, очаг природного явления залегал на глубине 10 км. На карте можно увидеть, что эпицентр стихии располагался в 61,5 км к северу от города Бендер-Аббас, население которого составляет 352 тыс. человек.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

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Ранее, 16 октября, землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано у берегов американского штата Аляска. Подземные толчки зарегистрировали в 11:35 по местному времени (14:35 мск). Эпицентр землетрясения находился в 65 км к северу от города Адак. Очаг залегал на глубине 187 км.

До этого, 15 октября, два землетрясения были зафиксированы на западе Афганистана. Сообщений о пострадавших и разрушениях не было. Перед этим, 7 октября, в Афганистане произошло несколько мощных землетрясений. По данным геологической службы США, сильные подземные толчки произошли в 35 км к северо-западу от города Герат, один из которых имел магнитуду 6,3. В результате погибло свыше 2,4 тыс. человек, еще более 2 тыс. человек получили ранения.

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