СМИ сообщили о 2,4 тыс. погибших в результате землетрясения в Афганистане
Свыше 2,4 тыс. человек погибли в результате землетрясения на западе Афганистана. Об этом 8 октября сообщает TOLO News со ссылкой на чиновников афганистанского правительства, сформированного группировкой «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).
«Более 2400 человек погибли и еще более 2000 получили ранения в результате землетрясения в Герате», — передает телеканал в соцсети X (бывшая Twitter) слова представителя министерства по борьбе со стихийными бедствиями во временном афганском правительстве Мохаммада Джанана Саика.
Он указал, что большинство жертв насчитывается в 13 деревнях района Зинда-Джан в Герате.
Несколько мощных землетрясений произошло на западе Афганистана 7 октября. По данным Геологической службы США, сильные подземные толчки произошли в 35 км к северо-западу от города Герат, один из которых имел магнитуду 6,3.
Корреспондент «Известий» Хевад Хамши 8 октября сообщил, что 13 деревень полностью исчезли с лица земли, согласно заявлениям в департаментах по борьбе со стихийными бедствиями и здравоохранения. Он уточнил, что операция по оказанию помощи продолжается, предоставляется первая помощь, а семьи обеспечиваются едой и кровом.