У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано у берегов американского штата Аляска. Об этом 16 октября сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

Подземные толчки были зарегистрированы в 11:35 по местному времени (14:35 мск). Эпицентр землетрясения находился в 65 км к северу от города Адак. Очаг залегал на глубине 187 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Об угрозе цунами также не сообщалось.

Днем ранее, 15 октября, два землетрясения были зафиксированы на западе Афганистана. Сообщений о пострадавших и разрушениях не было.

Перед этим, 7 октября, в Афганистане произошло несколько мощных землетрясений. По данным геологической службы США, сильные подземные толчки произошли в 35 км к северо-западу от города Герат, один из которых имел магнитуду 6,3. В результате погибло свыше 2,4 тыс. человек, еще более 2 тыс. человек получили ранения.