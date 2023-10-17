Силуанов объяснил смысл создания цифровой валюты стран БРИКС

Цифровая валюта стран БРИКС может быть привязана к валютной корзине государств, входящих в объединение. Об этом во вторник, 17 октября, рассказал в беседе с корреспондентом «Известий» Виктором Синеоком министр финансов России Антон Силуанов.

«Многие цены на товары привязаны к доллару. Дело не в том, что она [цифровая валюта] будет привязана к доллару, она будет котироваться к различным валютам, в том числе и к доллару, рублю, юаню», — отметил он.

По словам Силуанова, в настоящий момент также идут обсуждения о возможности создания валютной корзины стран — членов БРИКС для оценки цифровой расчетной единицы. Однако это всё еще на стадии обсуждения, добавил он.

«Тем не менее жизнь такая, что нужны надежные расчеты, стабильное финансовое сообщение, для этого нужна инфраструктура. Цифровая основа — это хорошая перспектива», — подытожил глава Минфина.

Ранее в этот день Силуанов рассказал «Известиям», что члены БРИКС заинтересованы в том, чтобы расчеты между компаниями их стран осуществлялись без ограничений и проблем, поэтому обсуждается вопрос создания собственной валюты. Он отметил, что наиболее актуальным является создание расчетной единицы на базе цифровых финансовых активов, подкрепленной при этом какими-то реальными активами.

Возможность создания единой платежной системы стран БРИКС, а также единой валюты активно обсуждается лидерами стран объединения в последние месяцы. Ранее, 16 октября, посол по особым поручениям МИД РФ, сушерпа России в БРИКС Павел Князев сообщил, что работа по созданию единой платежной системы стран БРИКС ведется, но будет непубличной. Он отметил, что обсуждение данной темы идет по линии министерств финансов и центральных банков.

12 октября президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что он будет стоять на повестке дня следующего саммита организации в 2024 году. В этот же день замминистра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани заявил о поддержке страной идеи создания единой валюты стран БРИКС. По его словам, Иран к этому полностью готов, однако для реализации изменений потребуется подготовить банковскую инфраструктуру и заключить ряд валютных соглашений.

5 октября президент России Владимир Путин предложил вместо единой валюты БРИКС создать единый механизм расчета между странами. По его словам, следует наладить систему расчетов и создавать финансовую логистику, чтобы обеспечить расчеты между государствами объединения. Он отметил, что теоретически создание валюты БРИКС возможно, но это потребует паритета в развитии экономик стран, что является очень дальней перспективой.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже в объединение вошла ЮАР. С 1 января 2024 года полноправными членами объединения станут еще шесть стран — Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.