Названа вероятная причина смерти композитора Гладкова

Народный артист РФ, советский и российский композитор Геннадий Гладков скончался от острой сердечной недостаточности. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщило ИА «Регнум» со ссылкой на источник.

По его данным, Гладков в последнее время не жаловался на состояние здоровья, планировал на этой неделе посетить театр.

В этот же день бард Григорий Гладков в беседе с НСН заявил, что с уходом его коллеги и однофамильца Геннадия Гладкова Россия осталась без гения. По его словам, все его работы были признанными шедеврами. Он назвал Геннадия Гладкова одним из самых великих композиторов страны, который внес вклад в киномузыку и музыку театра, отмечает телеканал «360».

«И потом, что бы он ни делал, было на высочайшем уровне», — приводит RT слова барда.

88-летний Геннадий Гладков умер у себя дома, в квартире на Садово-Триумфальной улице, утром в понедельник, 16 октября. Прибывшие на место медики констатировали его смерть. Прощание с ним состоится в узком семейном кругу.

В связи со смертью Гладкова свои соболезнования выразил президент России Владимир Путин. Российский лидер назвал Гладкова автором всеми любимой музыки к популярным кинолентам, мультфильмам и театральным постановкам. Путин добавил, что светлая память о Гладкове сохранится в сердцах близких, коллег, почитателей его щедрого таланта.

Геннадий Гладков известен как автор музыки к ряду культовых фильмов и мультфильмов. Его произведения звучат в таких картинах, как «Джентльмены удачи», «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Сватовство гусара», «Человек с бульвара Капуцинов», а также в мультфильмах «Самый, самый, самый, самый» (1966, режиссер Василий Ливанов), «Малыш и Карлсон», «Бременские музыканты», «Как Львенок и Черепаха пели песню», сообщает телеканал «Звезда». Всего Гладков написал музыку к более чем 100 анимационным и художественным картинам, пишет Life.ru.

Он родился в 1935 году в Москве. В 1959 году Гладков окончил теоретическое отделение Музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, сообщает сайт kp.ru. Гладков был членом Союза композиторов, Союза кинематографистов России, а также Российской академии кинематографических искусств.

Гладков являлся заслуженным деятелем искусств РСФСР, народным артистом России, в 2011 году был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Также он был обладателем кинопремии «Ника»: награду он получил в номинации «Лучшая музыка к фильму».