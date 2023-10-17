Реклама
Прямой эфир
Армия
В МИД РФ назвали Запад ответственным за атаки Украины на ЗАЭС
Мир
Армия Израиля атаковала штаб-квартиру и используемый ХАМАС банк
Мир
В ООН сообщили о более чем 1 млн вынужденных покинуть свои дома палестинцев
Мир
Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом
Мир
В ОАЭ разочаровались результатами голосования СБ ООН по резолюции РФ
Армия
Десантники-штурмовики зачистили опорпункт ВСУ и взяли трех пленных
Мир
Глава МИД Украины заявил о десятках готовых производить с Украиной оружие компаний
Мир
Токаев пригласил Си Цзиньпина посетить Казахстан в 2024 году
Мир
Кабмин Таиланда утвердил даты безвизового въезда россиян до 90 дней
Мир
Блинкен сообщил о визите Байдена в Израиль 18 октября
Мир
В Австрии предрекли падение режима Зеленского после поражения ВСУ
Мир
СБ ООН не принял проект резолюции РФ по прекращению огня в Газе и Израиле
Наука и техника
NASA отложило выход астронавтов в открытый космос из-за утечки на модуле МКС «Наука»
Общество
Синоптики предупредили москвичей о небольших осадках и ветре 17 октября

Названа вероятная причина смерти композитора Гладкова

ИА «Регнум»: народный артист Гладков умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народный артист РФ, советский и российский композитор Геннадий Гладков скончался от острой сердечной недостаточности. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщило ИА «Регнум» со ссылкой на источник.

По его данным, Гладков в последнее время не жаловался на состояние здоровья, планировал на этой неделе посетить театр.

В этот же день бард Григорий Гладков в беседе с НСН заявил, что с уходом его коллеги и однофамильца Геннадия Гладкова Россия осталась без гения. По его словам, все его работы были признанными шедеврами. Он назвал Геннадия Гладкова одним из самых великих композиторов страны, который внес вклад в киномузыку и музыку театра, отмечает телеканал «360».

«И потом, что бы он ни делал, было на высочайшем уровне», — приводит RT слова барда.

Обыкновенный волшебник: умер композитор Геннадий Гладков
Потомственный музыкант написал музыку к любимым фильмам россиян

88-летний Геннадий Гладков умер у себя дома, в квартире на Садово-Триумфальной улице, утром в понедельник, 16 октября. Прибывшие на место медики констатировали его смерть. Прощание с ним состоится в узком семейном кругу.

В связи со смертью Гладкова свои соболезнования выразил президент России Владимир Путин. Российский лидер назвал Гладкова автором всеми любимой музыки к популярным кинолентам, мультфильмам и театральным постановкам. Путин добавил, что светлая память о Гладкове сохранится в сердцах близких, коллег, почитателей его щедрого таланта.

Геннадий Гладков известен как автор музыки к ряду культовых фильмов и мультфильмов. Его произведения звучат в таких картинах, как «Джентльмены удачи», «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Сватовство гусара», «Человек с бульвара Капуцинов», а также в мультфильмах «Самый, самый, самый, самый» (1966, режиссер Василий Ливанов), «Малыш и Карлсон», «Бременские музыканты», «Как Львенок и Черепаха пели песню», сообщает телеканал «Звезда». Всего Гладков написал музыку к более чем 100 анимационным и художественным картинам, пишет Life.ru.

Он родился в 1935 году в Москве. В 1959 году Гладков окончил теоретическое отделение Музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, сообщает сайт kp.ru. Гладков был членом Союза композиторов, Союза кинематографистов России, а также Российской академии кинематографических искусств.

Гладков являлся заслуженным деятелем искусств РСФСР, народным артистом России, в 2011 году был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Также он был обладателем кинопремии «Ника»: награду он получил в номинации «Лучшая музыка к фильму».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023