Композитор Геннадий Гладков умер на 89-м году жизни

Советский и российский композитор Геннадий Гладков умер в возрасте 88 лет. Об этом 16 октября сообщил его помощник и менеджер Малик Аминов.

«Геннадий Игоревич умер сегодня, место и дата прощания пока не определены, общаемся с родственниками», — рассказал он.

В разговоре с «Известиями» Аминов назвал причиной смерти возраст композитора.

Композитор родился 18 февраля 1935 года в Москве. С детских лет ему нравились народная музыка и джаз. Получать музыкальное образование Гладков начал рано. Сначала учился в Мерзляковской школе-училище в консерватории, затем поступил в Центральную музыкальную школу (ЦМШ). Позже пошел учиться в химический политехникум и один год по его окончании проработал начальником смены на заводе. Однако затем все-таки снова вернулся к музыке.

В 1959 году окончил теоретическое отделение Музыкального училища при Московской консерватории, где сочинял музыку под руководством Геннадия Фрида. В 1964 году окончил Московскую консерваторию (класс композиции Владимира Фере), в 1966 году — аспирантуру. С 1963 года стал сам работать педагогом в Московском хоровом училище. А c 1966 года преподавал оркестровку в Музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных.

Гладков является автором музыки более чем к 100 кинофильмам, мультфильмам и мюзиклам. Среди них — «Джентльмены удачи», «Собака на сене», «Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Сватовство гусара», «Человек с бульвара Капуцинов», «Дон Сезар де Базан», «Бременские музыканты», «38 попугаев», «Как Львенок и Черепаха пели песню», «Малыш и Карлсон» и многие другие.

Имел звания народного артиста РФ и заслуженного деятеля искусств РСФСР. В 2011 году композитор был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность.