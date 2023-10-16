Прощание с композитором Геннадием Гладковым пройдет в кругу близких

Прощание с советским и российским композитором Геннадием Гладковым состоится в узком семейном кругу. Об этом 16 октября сообщил ТАСС помощник и менеджер музыканта Малик Аминов.

«Мы с сыном [Гладкова] решили, что похороны и прощание пройдут в кругу семьи и самых близких людей», — сказал он, указав, что посторонние допущены не будут.

Где именно будет похоронен композитор, менеджер не уточнил.

Аминов сообщил о смерти Гладкова ранее в этот день. В беседе с «Известиями» он назвал причиной смерти возраст Гладкова.

Уход из жизни культового композитора прокомментировал и актер Иван Агапов. По его словам, скончавшийся в возрасте 88 лет Гладков был прекрасным мелодистом и живым классиком, чье творчество знают и любят все.

Гладков написал музыку более чем к 100 кинофильмам, мультфильмам и мюзиклам. Среди них — «Джентльмены удачи», «Собака на сене», «Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Сватовство гусара», «Человек с бульвара Капуцинов», «Дон Сезар де Базан», «Бременские музыканты», «38 попугаев», «Как Львенок и Черепаха пели песню», «Малыш и Карлсон» и многие другие.