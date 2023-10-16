Актер Агапов назвал умершего композитора Гладкова прекрасным мелодистом

Скончавшийся в возрасте 88 лет советский и российский композитор Геннадий Гладков был прекрасным мелодистом и живым классиком, заявил 16 октября «Известиям» актер Иван Агапов.

Он подчеркнул, что Гладков еще при жизни стал классиком.

«Его музыку прекрасно знают и любят все», — отметил артист.

Он отметил, что Гладков написал музыку одному из первых спектаклей режиссера Марка Захарова «Тиль», поставленному в театре «Ленком».

«Музыка стала таким хитом, это был такой прорыв в театральной музыке, и он (спектакль. — Ред.), кажется, стал предтечей того, что сейчас называют мюзиклом», — продолжил актер.

Он напомнил, что многие актеры стали петь благодаря музыке Гладкова. Среди них он назвал Николая Караченцова и Михаила Боярского.

Говоря о работе Гладкова в театрах, актер поделился мнением, что композитор прекрасно понимал психологию театральной сцены, находил общий язык с режиссерами. Написанная им музыка разошлась на хиты.

«Он был очень легкий. Говорят, Моцарт очень легкий, гениальный композитор, вот он был как Моцарт: легкий, приятный, гениальный, очень светлый — вся его музыка очень светлая. Ее приятно петь и вспоминать», — заключил Агапов.

Ранее в понедельник помощник и менеджер Гладкова сообщил о его смерти. Он уточнил, что место и дату прощания определят близкие композитора. В разговоре с «Известиями» Аминов назвал возраст причиной смерти Гладкова.

Гладков написал музыку более чем к 100 кинофильмам, мультфильмам и мюзиклам. Среди них — «Джентльмены удачи», «Собака на сене», «Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Сватовство гусара», «Человек с бульвара Капуцинов», «Дон Сезар де Базан», «Бременские музыканты», «38 попугаев», «Как Львенок и Черепаха пели песню», «Малыш и Карлсон» и многие другие.