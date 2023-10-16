Путин выразил соболезнования близким композитора Гладкова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советского и российского композитора Геннадия Гладкова, сообщается 16 октября на сайте Кремля.

В соболезнованиях российский лидер назвал Гладкова автором всеми любимой музыки к популярным кинолентам, мультфильмам и театральным постановкам.

«Его многогранное, вдохновенное творчество — яркая страница истории отечественного искусства», — подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что светлая память о Гладкове сохранится в сердцах близких, коллег, почитателей его щедрого таланта.

Ранее в понедельник председатель совета директоров «Союзмультфильма», гендиректор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева заявила «Известиям», что зрительское признание и любовь — лучшая награда редкого таланта советского и российского композитора Геннадия Гладкова.

Она отметила, что в «Союзмультфильме» будут помнить великого мастера, его музыка навсегда останется в сердцах миллионов россиян.

О смерти Геннадия Гладкова стало известно ранее в этот день. Композитору было 88 лет, прощание с ним состоится в узком семейном кругу.

Гладков написал музыку более чем к 100 кинофильмам, мультфильмам и мюзиклам. Среди них — «Джентльмены удачи», «Собака на сене», «Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Сватовство гусара», «Человек с бульвара Капуцинов», «Дон Сезар де Базан», «Бременские музыканты», «38 попугаев», «Как Львенок и Черепаха пели песню», «Малыш и Карлсон» и многие другие.