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В «Союзмультфильме» указали на редкий талант композитора Гладкова

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Зрительское признание и любовь — лучшая награда редкого таланта советского и российского композитора Геннадия Гладкова. Об этом 16 октября «Известиям» заявила председатель совета директоров «Союзмультфильма», гендиректор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.

«Геннадий Гладков обладал без преувеличения огромным талантом, а его искренняя любовь к анимации была настолько безгранична, что песни авторства композитора, стали не просто украшением, а символом лент золотой коллекции «Союзмультфильма», — сказала она.

Слащева добавила, что в «Союзмультфильме» будут помнить великого мастера, его музыка навсегда останется в сердцах миллионов граждан России.

Обыкновенный волшебник: умер композитор Геннадий Гладков
Потомственный музыкант написал музыку к любимым фильмам россиян

О смерти Геннадия Гладкова стало известно ранее в этот день. Ему было 88 лет. Прощание с композитором состоится в узком семейном кругу.

Гладков написал музыку более чем к 100 кинофильмам, мультфильмам и мюзиклам. Среди них — «Джентльмены удачи», «Собака на сене», «Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Сватовство гусара», «Человек с бульвара Капуцинов», «Дон Сезар де Базан», «Бременские музыканты», «38 попугаев», «Как Львенок и Черепаха пели песню», «Малыш и Карлсон» и многие другие.

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