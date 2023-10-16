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Число погибших в результате атак в секторе Газа возросло до 2808

Gaza now: число жертв атак ЦАХАЛ в секторе Газа возросло до 2808
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Число погибших в результате атак Армии обороны Израиля в секторе Газа увеличилось до 2808, сообщил 16 октября Telegram-канал Gaza now.

Ранения разной степени тяжести получили 10 859 человек.

Ранее в понедельник сообщалось, что по меньшей мере 11 сотрудников СМИ погибли в секторе Газа с начала конфликта 7 октября в результате ударов израильских вооруженных сил.

Накануне минздрав Палестины сообщил, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2,7 тыс. человек.

Как следует из данных канцелярии премьер-министра Израиля, с начала нового витка палестино-израильского кризиса в результате атак ХАМАС погибло более 1,4 тыс. израильтян.

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Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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