Число погибших в результате атак в секторе Газа возросло до 2808
Число погибших в результате атак Армии обороны Израиля в секторе Газа увеличилось до 2808, сообщил 16 октября Telegram-канал Gaza now.
Ранения разной степени тяжести получили 10 859 человек.
Ранее в понедельник сообщалось, что по меньшей мере 11 сотрудников СМИ погибли в секторе Газа с начала конфликта 7 октября в результате ударов израильских вооруженных сил.
Накануне минздрав Палестины сообщил, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2,7 тыс. человек.
Как следует из данных канцелярии премьер-министра Израиля, с начала нового витка палестино-израильского кризиса в результате атак ХАМАС погибло более 1,4 тыс. израильтян.
Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».
Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.