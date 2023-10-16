Жители Брянска отдали мошенникам 15 млн рублей за неделю

За минувшую неделю в Брянске зарегистрировали 45 случаев телефонного мошенничества. Ущерб граждан составил порядка 15 млн рублей.

По данным NASHBRYANSK.RU, злоумышленники часто представлялись сотрудниками банков или использовали другие предлоги, чтобы получить доступ к счетам брянцев. В частности, один из местных жителей доверился предложению выгодного инвестирования. Мужчина перечислил на посторонние счета 375 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Самарской области мужчина лишился 2 млн рублей из-за кибермошенников. Потерпевший получил предложение дополнительного заработка на биржевой платформе. По инструкции злоумышленника мужчина перечислил деньги на посторонний счет.