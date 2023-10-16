Житель Самарской области отдал мошенникам около 2 млн рублей

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту кибермошенничества в отношении мужчины. Потерпевший лишился около 2 млн рублей.

По словам жителя Тольятти, в одном из мессенджеров он получил сообщение от незнакомца, который предложил дополнительный заработок. Он предлагал осуществлять торги на биржевой платформе, пишет НИА «Самара». Собеседник прислал мужчине инструкции, как осуществить стартовый взнос.

Потерпевший выполнил инструкцию и за несколько дней перечислил крупную сумму на посторонние счета. Когда мужчина попытался вывести прибыль, денег на счету не оказалось. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

В Тверской области женщина доверилась гадалке и договорилась о проведении обрядов для «улучшения жизненной ситуации». Потерпевшая перечислила мошеннице 610 тыс. рублей.