Жительница Тверской области отдала гадалке 610 тыс. рублей

В Тверской области полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Потерпевшая отдала 610 тыс. рублей гадалке.

По словам женщины, она увидела в социальной сети предложение улучшить жизненную ситуацию с помощью экстрасенсов. Позже с жительницей Лихославльского округа связалась незнакомка, которая представилась гадалкой Дианой. Она предложила общаться через мессенджер и проводить обряды. Об этом пишут «Тверские ведомости».

Потерпевшая перечисляла деньги, но позитивных изменений в своей жизни не заметила. Вскоре гадалка перестала выходить на связь. Тогда женщина обратилась в полицию.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

В Саратовской области пенсионерка отдала мошенникам 950 тыс. рублей. Потерпевшая поверила, что ее дочь попала в ДТП, в связи с чем якобы требовалась финансовая помощь.