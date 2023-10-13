Женщина отдала курьеру мошенников 950 тыс. рублей в Саратовской области

Полиция проводит проверку по факту телефонного мошенничества в отношении двух жительниц Красного Кута (Саратовская область). К обману пенсионерок может быть причастен 16-летний парень.

Первой в правоохранительные органы обратилась 86-летняя женщина. По словам пенсионерки, ей позвонил незнакомец, который рассказал о ДТП с участием ее дочери. Та якобы стала виновницей ДТП, после которого у женщины-водителя произошел выкидыш. Собеседник потребовал, чтобы пенсионерка передала 950 тыс. рублей с курьером во избежание уголовного преследования. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Аналогичным образом мошенники обманули 69-летнюю женщину. Она лишилась 500 тыс. рублей.

В ходе проверки установлено, что к произошедшему может быть причастен 16-летний житель Саратова. По предварительным данным, он нашел в интернете предложение быстрого заработка. Злоумышленники связались с парнем через мессенджер и предложили забрать наличные деньги и зачислить их на определенные счета, оставив себе небольшое вознаграждение.

Мальчика обязали явкой в полицию. По факту обмана пенсионерок возбуждено уголовное дело.

В Якутии 50-летний мужчина лишился 6,6 млн рублей из-за мошенников. Он заинтересовался возможностями инвестирования и доверился лжеброкерам. Потерпевший переводил средства на посторонние счета.