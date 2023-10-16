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Медведев прокомментировал слова Байдена о подавлении России

Медведев: страдающий деменцией Байден уже забыл о своем намерении против РФ
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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis - Pool via CNP
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Президенту США Джо Байдену не удастся «подавить» руководство России, поскольку он уже забыл о данном намерении из-за деменции. Так прокомментировал слова американского лидера о планах «подавить Россию» заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Байден объявил о своем желании баллотироваться, объединить всю Европу и подавить президента России [Владимира Путина] <...> Так вот в чем заключается миссия президента США! А мы раньше думали, наивно, что в том, чтобы обеспечивать благосостояние американцев. В любом случае, ничего такого не произойдет. Одна из причин в том, что он уже забыл, что сказал. Деменция — полезная вещь», — написал Медведев в соцсети Х (бывш. Twitter).

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Ранее, 15 октября, Байден, рассказывая о целях на второй президентский срок, заявил, что намерен «подавить Россию» в случае своего переизбрания. Кроме того, он сообщил о планах урегулировать конфликт на Ближнем Востоке.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» 16 октября выразил мнение, что данное заявление Байдена является лишь желанием тщеславно преподнести свою персону в преддверии выборов. По его словам, президент США озвучивает амбициозные, но далекие от реальности планы в надежде на то, что ему вновь удастся занять кресло президента страны.

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