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В Госдуме назвали тщеславными планы Байдена «подавить Россию»

Депутат Белик о словах Байдена: Россию ему не подавить ни при каких обстоятельствах
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Фото: Global Look Press/Ting Shen - Pool via CNP
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Заявление президента США Джо Байдена о намерении «подавить Россию» является желанием тщеславно преподнести свою персону в преддверии выборов. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 16 октября выразил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее Байден в интервью телеканалу CBS News заявил, что собирается «подавить Россию» в случае своего переизбрания на второй президентский срок.

По словам Белика, Байден озвучивает амбициозные, но далекие от реальности планы в надежде на то, что ему вновь удастся занять кресло президента США на фоне стремительно упавшего рейтинга и большого количества провалов.

«Байден по привычке слишком много на себя берет, но все его высказывания в итоге превращаются в нелепые вызовы. Россию, а теперь и Ближний Восток он будет упоминать при каждом удобном случае. Если уж на то пошло, то конфликты на Украине и на Ближнем Востоке — это провалы для Америки, а не поводы для гордости», — указал депутат.

Кроме того, как отметил член комитета ГД, американский лидер делает громкие заявления, стремясь показать, что во главе США он способен изменить мир. При этом за время его нахождения у власти Штаты «лихорадило» от инфляции, наплыва мигрантов, экономических и многих других проблем.

«Байден уже прославился своей бездарной внешней и внутренней политикой, так что эти его заявления не более чем желание тщеславно преподнести свою персону в преддверии выборов. Россию же ему не подавить ни при каких обстоятельствах», — резюмировал Белик.

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Также Байден в интервью телеканалу CBS News выразил намерение заняться урегулированием конфликта на Ближнем Востоке.

Комментируя это, экс-президент США, кандидат на пост главы Белого дома на предстоящих выборах от республиканцев Дональд Трамп назвал это интервью шуткой. Он отметил, что Байдена «вели» на протяжении всего интервью, как потерявшегося ребенка.

Вместе с тем Трамп также напомнил, что считает Байдена самым коррумпированным и некомпетентным президентом в истории США.

Выборы президента Соединенных Штатов Америки назначены на 5 ноября 2024 года.

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