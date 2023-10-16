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Врач предупредила об опасности радиоактивных веществ в продуктах

Врач Кашух: употребление радиоактивной рыбы может привести к онкологии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Радиоактивные элементы способны накапливаться в растениях и животных, представляя потенциальную угрозу для здоровья человека. Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух 16 октября рассказала «Известиям», какие продукты могут содержать опасные вещества и насколько это вредно для организма.

«В продукты радиоактивные частицы попадают из воды и почвы, поэтому они могут встречаться практически везде: в злаках, овощах и фруктах, рыбе, молоке, грибах. Постоянное употребление продуктов с повышенным содержанием радиоактивных веществ может привести к серьезным последствиям для здоровья: нарушению работы щитовидной железы, онкологическим заболеваниям, снижению общей сопротивляемости организма. Поэтому уделять внимание качеству употребляемых продуктов действительно важно», — отметила Кашух.

По ее словам, самая большая сложность состоит в том, что самостоятельно человек не может определить радиацию: ее не различить ни по виду продукта, ни по его запаху, ни по вкусу. Более того, бытовые приборы для измерения уровня радиации также не всегда информативны.

«Чтобы защитить себя и близких от радиации в пище, стоит покупать продукты в проверенных местах и отказаться от посещения стихийных торговых точек, продавцы которых не проходят проверок и не предоставляют сертификаты на свои товары», — подчеркнула врач.

Она отметила, что уменьшить риск накопления радиации в организме помогает разнообразный рацион: чем шире набор продуктов в меню, тем реже каждый отдельный ингредиент попадает в тарелку. В этом случае, даже если какой-то продукт содержит вредные вещества, они поступят в организм в меньшем количестве и не будут накапливаться с каждым последующим приемом пищи.

«В то же время удалить попавшие с пищей радиоактивные вещества помогают продукты, богатые клетчаткой, прежде всего это фрукты, овощи, зелень», — подытожила специалист.

Бюджетное харакири: опасна ли рыба и пляжи после сброса воды с АЭС «Фукусима-1»
Россия пока не полностью сократила импорт японской рыбной продукции

Ранее в этот день в Россельхознадзоре сообщили о присоединении к временным ограничительным мерам, введенным Китаем в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии из-за радиационных рисков после сброса Японией в океан воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1».

23 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что следов трития в воде после сброса воды с АЭС «Фукусима-1» не обнаружено, однако существует риск накопления опасных веществ со временем.

Сброс воды с АЭС «Фукусима-1» в океан начался 24 августа. По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, власти страны предварительно проверили готовность всех министерств и ведомств, если произойдут непредвиденные ситуации. Власти КНДР объявили данную меру ядерной катастрофой, а МИД Китая назвал действия Токио эгоистичным и безответственным актом.

В марте 2011 года произошла авария на АЭС «Фукусима-1», спровоцированная сильнейшим в истории Японии землетрясением и последовавшим за ним цунами.

Было принято решение о ликвидации электростанции, при этом в резервуарах продолжает копиться вода для охлаждения поврежденных реакторов. Власти страны утверждают, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода, он же тритий. Баки заполнены почти на 90%, вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года.

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