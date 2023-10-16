Россия временно ограничила импорт морепродуктов из Японии

В Россельхознадзоре сообщили о присоединении к временным ограничительным мерам, введенным Китаем в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник, 16 октября.

Главное таможенное управление Китая еще 25 августа объявило о введении запрета на ввоз всех японских морепродуктов из-за радиационных рисков после сброса Японией в океан воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1».

«Ограничения вводятся до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза», — отмечается в сообщении Россельхознадзора.

Вопрос безопасности импорта такой продукции из Японии также тщательно проанализирован специалистами Россельхознадзора, добавили в ведомстве.

В этот же день в МИД Японии сообщили, что страна продолжит «прозрачно и добросовестно» предоставлять России объяснения по сбросу воды с «Фукусимы».

Ранее, 23 сентября, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что следов трития в воде после сброса воды с АЭС «Фукусима-1» не обнаружено, однако существует риск накопления опасных веществ со временем.

В том же месяце официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Япония не демонстрирует прозрачности в вопросе со сбросом воды с АЭС «Фукусима».Также она сообщила, что Россия рассчитывает на предоставление Японией возможности изучить все данные по качеству воды и провести необходимые исследования.

Сброс воды с АЭС «Фукусима-1» в океан начался 24 августа. По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, власти страны предварительно проверили готовность всех министерств и ведомств, если произойдут непредвиденные ситуации. Власти КНДР объявили данную меру ядерной катастрофой, а МИД Китая назвал действия Токио эгоистичным и безответственным актом.

В марте 2011 года произошла авария на АЭС «Фукусима-1», спровоцированная сильнейшим в истории Японии землетрясением и последовавшим за ним цунами.

Было принято решение о ликвидации электростанции, при этом в резервуарах продолжает копиться вода для охлаждения поврежденных реакторов. Власти страны утверждают, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода, он же тритий. Баки заполнены почти на 90%, вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года.