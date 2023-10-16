Экс-аналитик ЦРУ Джонсон призвал Зеленского нанять охрану из-за угрозы США

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон призвал президента Украины Владимира Зеленского задуматься о собственной безопасности и нанять охрану из-за угрозы со стороны Соединенных Штатов. Об этом он 14 октября заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Всякий раз, когда вы слышите от США: «О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!» — вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности», — считает Джонсон.

По его словам, решение Зеленского довериться США было серьезным просчетом, однако жители Украины скоро осознают ошибку, которую ранее совершали и другие. Джонсон также отметил, что сейчас Киев находится для Вашингтона на втором месте, потому что более значимым американским приоритетом является Израиль.

Днем ранее, 15 октября, Белый дом пообещал выделить больше $2 млрд на помощь Украине и Израилю. Помощник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что на этой неделе ожидается интенсивное взаимодействие президента с конгрессом одновременно на тему дальнейшей поддержки еврейского государства и пакета финансирования для Украины.

Ранее в этот же день обозреватель ABC News Джон Лайонс заявил, что в ситуации с Израилем США продемонстрировали отличный от украинского конфликта подход к предоставлению военной помощи. Он отметил яркий контраст в том, что США предложили срочный пакет помощи Израилю, в то время как конгресс отказывается от финансирования Украины. Это означает, что «решительная и реальная» поддержка Израиля сильно отличается от «неохотной помощи» Украине со стороны Запада, указал Лайонс.

Также 15 октября генерал армии США в отставке Дон Болдук заявил, что поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) истощили американские запасы. Как следствие, Вашингтон не будет иметь возможности принять участие в других конфликтах, считает он. Болдук назвал это тревожным сигналом для американского народа, отметив, что власти США раздумывают обо всем, кроме «способов вести и выигрывать» вооруженные конфликты.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе все чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.