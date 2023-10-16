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Юрист дал советы работнику при незаконном увольнении

Юрист Атапин: в случае незаконного увольнения следует в течение месяца обратиться в суд
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Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав
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Адвокат Владимир Атапин рассказал, что делать работнику в случае незаконного увольнения. Он объяснил, что недобросовестный работодатель может принудить сотрудника к увольнению по собственному желанию, произвести необоснованное сокращение штатов или оформить фиктивные документы, подтверждающие, что сотрудник совершил дисциплинарный проступок.

В беседе с «Газетой.Ru» в понедельник, 16 октября, Атапин отметил, что в первую очередь работник, подвергающийся увольнению, должен собрать максимальное количество доказательств незаконности подобных действий. Он может сохранить рабочую переписку, договориться с коллегами о том, чтобы они выступили свидетелями в суде, сделать аудиозаписи разговоров с руководителем и так далее. В случае, если работодатель потребует письменного объяснения о проступке, работнику следует без эмоций изложить и обосновать свою позицию.

В приказе об увольнении специалист посоветовал поставить отметку о несогласии с увольнением: достаточно написать «не согласен».

После этого следует как можно скорее обратиться в суд с заявлением о восстановлении на работе и оплате вынужденного прогула. Согласно ст. 392 ТК РФ, подать иск можно в течение месяца с даты получения трудовой книжки и ознакомления с приказом об увольнении.

Юрист подчеркнул, что при обращении в суд по трудовым спорам работник освобождается от уплаты госпошлины, не обязан представлять доказательства незаконности увольнения. Бремя доказывания того, что увольнение являлось обоснованным, возлагается на работодателя.

Уточняется, что сотрудник может подать иск по месту жительства или месту нахождения организации или ее филиала.

«Тратить время на обращения в (трудовую) инспекцию и прокуратуру лишено смысла, эффективнее сразу обращаться в суд», — посоветовал адвокат, отметив, что трудовая инспекция в последнее время внимательно относится лишь к случаям производственного травматизма.

Атапин добавил, что, если суд признает увольнение незаконным и восстановит работника в должности, работодатель должен будет оплатить время его вынужденного прогула, а поскольку судебные процессы редко длятся менее полугода, восстановленный на рабочем месте сотрудник получит значительную сумму.

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13 октября сервис по поиску работы и персонала «Работа.ру» выявил наиболее частые причины увольнений. Среди основных причин — низкая оплата труда, так отметили 57% респондентов. На втором месте — нарушения ТК со стороны работодателя (29%).

11 октября эксперт-аудитор по HR и рынку труда Яна Алферова перечислила признаки грядущего увольнения. В частности, переживать стоит, если функционал сотрудника заметно сокращается или появляются новые люди, которые дублируют его функции, сообщает сайт aif.ru.

10 октября RT со ссылкой на аналитиков Русской школы управления (РШУ) писал, что чаще всего россияне увольняются из-за отсутствия профессионального развития (42%). 39% меняют работу из-за низкой зарплаты, 37% — из-за профессионального или эмоционального выгорания. 29% респондентов обозначили в качестве причины смены работы отсутствие карьерного роста.

4 октября Life.ru со ссылкой на экспертов писал, что большинство россиян (52%) хотя бы раз в жизни увольнялись из-за токсичного коллектива. 22% респондентов увольнялись из-за поведения коллег более одного раза. Чаще всего на увольнение россиян толкают принуждение к выполнению задач за других (47%), внушение чувства вины за своевременный уход с работы (25%) и подталкивание к сомнениям в собственной профпригодности (21%).

В августе юрист в области трудового права Олег Бабич разъяснил нюансы при увольнении пьяных без медосвидетельствования. По его словам в беседе с НСН, уволить сотрудника по статье за отказ от медосвидетельствования можно было и раньше, трезвому сотруднику отказываться от процедуры странно, поскольку ему нечего скрывать.

В сентябре юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов рассказал, что работодатели не могут удерживать более 20% от заработной платы у своих сотрудников, если последние увольняются после получения всех обещанных отпускных, пишет Pravda.Ru.

В сентябре прошлого года доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина рассказала, что, если работодатель предлагает работнику-пенсионеру перейти на срочный трудовой договор, не стоит принимать предложение. Недостаток срочного договора для пенсионера в том, что в указанный срок он прекращает действовать и работодатель может не продлевать его, отмечает телеканал «Звезда». В этом случае уволенный работник не получит выходного пособия, которое бы полагалось ему при сокращении.

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