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Вильфанд предрек заморозки в Москве 18 октября

Гидрометцентр: в Москве 18 октября ожидаются заморозки до -1 градуса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал ночные заморозки в Москве со среды, 18 октября.

В беседе с ТАСС в понедельник, 16 октября, специалист уточнил, что в ночное время температура воздуха опустится до –1 градуса. Вильфанд пояснил, что днем в понедельник столбики термометров покажут +7…+9 градусов, во вторник — +5…+7 градусов, в среду — +7…+8 градусов. Со среды и до конца недели ночью ожидается до –1…+4 градусов.

Вильфанд добавил, что в течение недели в столице ожидается типичная осенняя погода. Давление прогнозируется ниже нормы, будет облачно, пройдет небольшой дождь, значительных осадков не ожидается.

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В тот же день Вильфанд заявил, что погода в столице пока не требует менять летнюю резину на автомобилях на зимнюю, но задумываться об этом уже можно, сообщает ИА «Регнум». По его словам, вопрос смены резины становится особенно актуальным с 25 октября.

Также 15 октября главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова допустила выпадение мокрого снега и появление гололедицы на начавшейся наделе. В беседе с телеканалом «Звезда» синоптик отметила, что в течение недели температура воздуха будет снижаться.

В тот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в пятницу, 20 октября, в столице пройдет холодный фронт, который будет сопровождаться мокрым снегом. К утру в мегаполисе будет от 0 до +2 градусов, по региону — от –3 до +2 градусов, сообщает «Москва 24». На выходных, 21 и 22 октября, усилится похолодание, но погода заметно улучшится. Это связано с постепенным выходом скандинавского антициклона, сообщает телеканал «360».

14 октября Роман Вильфанд рассказал, что температурный фон на этой неделе в Москве и Московской области не поднимется выше +9 градусов. Он пояснил, что с понедельника начнется перемещение воздушных масс с запада, а уже во вторник столица окажется в тыловой части циклона. Температурный фон ожидается ниже нормы на два градуса.

В тот же день в «Мосприроде» рассказали, что 100 видов птиц улетели из Москвы на зимовку. Пережидать холода они будут в странах Африки, Юго-Восточной Азии, в южных регионах России и других теплых краях, пишет сайт kp.ru.

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