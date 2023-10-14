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Синоптик спрогнозировал похолодание в Москве с 16 октября

Вильфанд: в Москве ожидается похолодание с 16 октября
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве с понедельника ожидается похолодание. Об этом 14 октября рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На следующей неделе начинается осенняя погода — облачно с прояснениями. Очень больших осадков не прогнозируется, но всё-таки кратковременные осадки будут», — сказал Вильфанд.

Так, со следующей недели в Москве и Подмосковье температурный фон не поднимется выше +9 градусов, при этом по ночам стоит ожидать заморозков.

«<...> в понедельник будет нормальная для начала второй половины октября погода, ночью +4...+6 [градусов], днем +7...+9 градусов», — отметил Вильфанд.

По его словам, с понедельника начнется перемещение воздушных масс с запада, а уже во вторник столица окажется в тыловой части циклона.

«<...> уже 17—18 октября температура ночью от -1 до +4 градусов, днем от +3 до +8», — сказал Вильфанд.

При этом понижение температуры будет продолжаться. От -2 до +3 градусов по ночам, а в области от +2 до +7. Вильфанд подчеркнул, что подобный температурный фон ниже нормы на два градуса.

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Ранее в этот день заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Сергей Богачев заявил, что сообщения о сильных магнитных бурях в субботу и воскресенье 14–15 октября недостоверны. По его словам, с начала октября на Солнце очень спокойная ситуация, которая по прогнозу продлится еще не менее 1–2 недель, возможно, до конца месяца.

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