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Ученый оценил риск магнитных бурь на выходных

Ученый: причин для магнитных бурь 14-15 октября нет, поле Земли будет спокойным
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сообщения о сильных магнитных бурях в субботу и воскресенье 14–15 октября недостоверны. Такое заявление 14 октября сделал в беседе с «РИА Новости» заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергей Богачёв.

«Сейчас на Солнце происходит временный спад активности. Если говорить простыми словами, то во время сентябрьской активности звезда потратила очень много энергии, и сейчас ей нужно время на восстановление. Соответственно, с начала октября у нас очень спокойная ситуация на Солнце, которая по прогнозу продлится еще не менее 1–2 недель, возможно, до конца месяца», — объяснил он.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что пик активности у Солнца случается ориентировочно раз в 11 лет. Прошлое такое событие было зафиксировано в 2012 году, соответственно, следующее должно начаться в 2024 году, добавил Богачёв. По мере приближения к своему пику активности Солнце учащает всплески активности, пояснил он.

В 2023 году было зафиксировано два таких всплеска: весной, когда произошли крупнейшие за несколько лет магнитные бури уровня G4, что означает «очень сильная», а также полярные сияния, видимые в том числе в Московском регионе, и еще один всплеск в сентябре.

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, которые вызываются вспышками на Солнце. G1 означает слабую бурю, а G5 — экстремально сильную. Они могут длиться от пары часов до нескольких суток.

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Ранее, 12 октября, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт предупредил, что надвигающаяся на Землю магнитная буря может негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей и состоянии техники. Он пояснил, что сердечно-сосудистой системе человека не удается полностью приспособиться к такого рода явлениям, потому люди с заболеваниями этой системы должны следовать советам лечащего врача.

В сентябре врач-кардиолог Андрей Кондрахин посоветовал людям с заболеваниями поберечь себя во время магнитных бурь. По его словам, определенные природные явления влияют на людей, у которых имеются кардиологические или почечные заболевания. В такое время врач посоветовал избегать физических нагрузок, ограничить употребление алкоголя, кофе, не курить, а также раньше ложиться спать.

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