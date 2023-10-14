Ученый оценил риск магнитных бурь на выходных

Сообщения о сильных магнитных бурях в субботу и воскресенье 14–15 октября недостоверны. Такое заявление 14 октября сделал в беседе с «РИА Новости» заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергей Богачёв.

«Сейчас на Солнце происходит временный спад активности. Если говорить простыми словами, то во время сентябрьской активности звезда потратила очень много энергии, и сейчас ей нужно время на восстановление. Соответственно, с начала октября у нас очень спокойная ситуация на Солнце, которая по прогнозу продлится еще не менее 1–2 недель, возможно, до конца месяца», — объяснил он.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что пик активности у Солнца случается ориентировочно раз в 11 лет. Прошлое такое событие было зафиксировано в 2012 году, соответственно, следующее должно начаться в 2024 году, добавил Богачёв. По мере приближения к своему пику активности Солнце учащает всплески активности, пояснил он.

В 2023 году было зафиксировано два таких всплеска: весной, когда произошли крупнейшие за несколько лет магнитные бури уровня G4, что означает «очень сильная», а также полярные сияния, видимые в том числе в Московском регионе, и еще один всплеск в сентябре.

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, которые вызываются вспышками на Солнце. G1 означает слабую бурю, а G5 — экстремально сильную. Они могут длиться от пары часов до нескольких суток.

Ранее, 12 октября, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт предупредил, что надвигающаяся на Землю магнитная буря может негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей и состоянии техники. Он пояснил, что сердечно-сосудистой системе человека не удается полностью приспособиться к такого рода явлениям, потому люди с заболеваниями этой системы должны следовать советам лечащего врача.

В сентябре врач-кардиолог Андрей Кондрахин посоветовал людям с заболеваниями поберечь себя во время магнитных бурь. По его словам, определенные природные явления влияют на людей, у которых имеются кардиологические или почечные заболевания. В такое время врач посоветовал избегать физических нагрузок, ограничить употребление алкоголя, кофе, не курить, а также раньше ложиться спать.