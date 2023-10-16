«Все иностранные клубы откликнулись на приглашение с благодарностью»

В Перми 19 октября состоится второй в истории Суперкубок Единой Континентальной Лиги (ЕКЛ). Турнир команд по баскетболу 3х3 из семи стран пройдет в пермском «Театре-Театре». Сначала сыграют матчи предварительного раунда (две группы по четыре команды), а затем полуфиналы и финал. Перед финальной игрой состоится данк-контест. В турнире примут участие признанные звезды 3х3, в том числе призеры Олимпиады в Токио и других международных турниров. В восьмерку команд-участниц Суперкубка ЕКЛ 3х3 в этом году вошли: «Бионорд», Inanomo (обе — Россия), Krupanj (Сербия), Team Milano (Италия), Sao Paulo DC (Бразилия), Anta (Казахстан), Huifu (Китай) и «Минск-Беларусь». В преддверии турнира «Известия» пообщались с генеральным директором ЕКЛ Александром Фоминым.

«Хотелось сделать 3х3 конкурентоспособным для аудитории классического баскетбола»

— Могли бы объяснить, в чем отличие Единой Континентальной Лиги от других соревнований по баскетболу 3х3?

— За моими плечами многолетняя карьера в профессиональных баскетбольных командах, включая таких грандов как ЦСКА, «Урал-Грейт» и «Динамо» (Московская область, впоследствии — «Триумф»). Там я не просто играл в баскетбол, а изучал, как надо выстраивать структуру клуба, взаимодействовать с болельщиками, кропотливо работать над маркетинговой составляющей. После, пройдя обучение в институте Евролиги, четко усвоил, что спорт не должен быть приторным. В первую очередь это должно быть шоу, которое нравится зрителю. Весь накопленный опыт я постарался перенести в баскетбол 3х3. Мы с Сергеем Геннадьевичем Фоминым (президент ЕКЛ. — «Известия») и единомышленниками решили внести свою лепту в развитие нынешней олимпийской дисциплины — шесть лет назад организовали Единую Лигу Европы, которая впоследствии трансформировалась в Единую Континентальную Лигу. За эти годы наша команда ввела много нововведений и инноваций в баскетбол 3х3.

— Какие именно?

— Например, мы первыми стали использовать светодиодный экран-куб с разрешением высокого качества, как на матчах Единой лиги ВТБ, придумали уникальную концепцию освещения Light in the Dark (свет в темноте) — баскетболисты играют в полутемном зале, но за счет использования сценического света достигается особая атмосфера на арене. Это помогло создать красивую картинку для ТВ.

Мы использовали масштабное брендирование и профессиональную концертную сцену, с которой игроки попадали на корт, как настоящие звезды, организовали выступления рэп- и рок-артистов прямо во время игр. Первыми пошли на смелый эксперимент — разрешили присутствие тренеров на площадке, чтобы те могли влиять на ход игры тактически. Федеральный спортивный канал «Матч ТВ» начал активно показывать баскетбол 3х3 именно тогда, когда в России появилась Единая Лига Европы. Мы креативно подходили к выбору игровых локаций, в нашем послужном списке не только баскетбол в торговых центрах и на открытых площадках. Например, финальный тур 2021 года состоялся на сцене петербургского музыкально-драматического театра «БУФФ». Это был настоящий фурор!

— Могу подтвердить, был на том мероприятии.

— Кроме того, мы всегда уделяли большое внимание освещению команд и игроков в медиа-пространстве. А клубы Мирового тура ФИБА 3х3 были постоянными участниками нашей лиги. Если провести аналогию с баскетболом 5х5 — это уровень Евролиги. В прошлых сезонах участниками турниров были Душан Булут (самый легендарный баскетболист в истории 3х3), спортсмены из «Риги» (впоследствии парни стали чемпионами Токио-2021 в составе сборной Латвии), команды из Польши, Нидерландов, Литвы и, конечно же, команда «Гагарин», состоящая из игроков российской сборной. Уверен, мы максимально содействовали тому, что парни завоевали серебро Олимпийских игр.

Отдельной вехой в истории лиги стал финал пятого сезона, который прошел в формате большого спортивного концерта. Без сомнений, это был один из самых качественно спродюсированных баскетбольных ивентов в России. Мы выполнили очень сложную маркетинговую задачу — рассказали гостям и участникам праздника о Чукотском автономном округе, первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов». Передали всю грандиозность этого инженерного чуда через спорт и музыку!

Фото: из личного архива Александра Фомина Генеральный директор Единой Континентальной Лиги Александр Фомин

— То есть вы хотели придать новой олимпийской дисциплине красивую обертку?

— В первую очередь хотелось сделать баскетбол 3х3 конкурентоспособным, интересным для аудитории классического баскетбола и потенциальных партнеров. Я чувствовал, что многие считают эту дисциплину нишевым видом спорта, видом без каких-либо серьезных перспектив. Мол, парни собираются на улице, играют на одно кольцо и проверяют, у кого сильнее физическая подготовка. Хотелось сделать его привлекательным с коммерческой точки зрения, поэтому было решено сделать большой акцент не только на спортивную составляющую и общую организацию, но и на маркетинг, что впоследствии помогло создать уникальный и узнаваемый бренд в мире баскетбола 3х3.

«Многие ждут нашего возвращения на международную арену»

— Суперкубок, предваряющий новый сезон, пройдет во второй раз. Выбор Перми не случаен?

— Безусловно. Пермь — один из главных баскетбольных городов России. Мне выпала честь защищать цвета «Урал-Грейта», когда тренером клуба был Римас Куртинайтис, а директором — великий Сергей Александрович Белов, атмосферу арены «Молот» и самой Перми я оценил, еще будучи игроком. А теперь уже в статусе спортивного функционера организовываю Суперкубок в этом замечательном городе. Это приятная ответственность! Хочу поблагодарить за доверие Министерство спорта Пермского края и Единую Лигу ВТБ. За всестороннюю помощь хочу поблагодарить также президента БК «Парма» Сергея Станиславовича Богуславского и всю его команду, команду «КЭС-Баскета» во главе с Дмитрием Самариным.

— Тот факт, что Суперкубок пройдет в рамках форума «Россия — спортивная держава» и в год 300-летия Перми, накладывает на вас как организатора дополнительную ответственность?

— Да, это дополнительная ответственность, которую мы принимаем с большой благодарностью. Сделаем всё, чтобы этот Суперкубок запомнился искушенному пермскому зрителю не только как спортивное мероприятие, но и как феноменальный баскетбольный спектакль.

— Почему решили провести Суперкубок в театре? Понравился опыт в Санкт-Петербурге?

— Можно и так сказать. Это был удивительный и запоминающийся опыт. Тогда новость о финале получила широкий резонанс в спортивном мире. Мы решили, что в Перми можем сделать свое шоу еще масштабнее. Всё-таки «Театр-Театр» — один из лучших академических театров России, его труппа обладает фантастическими творческими и техническими ресурсами, здесь мы можем реализовать все задумки.

— В Суперкубке сыграют восемь команд из семи стран, в том числе Бразилия, Италия, Китай. Как получилось привлечь зарубежных участников в такое непростое время?

— Бренд ЕКЛ 3х3 всем хорошо известен, у нас отличная репутация. Несмотря на все произошедшие события и почти полную отмену российского спорта, мы находимся на связи со всеми ведущими командами мира и коллегами. Многие ждут нашего возвращения на международную арену. Пока это невозможно из-за геополитической обстановки. Все команды, которые мы пригласили на Суперкубок в Перми (только вдумайтесь, это команды из Сербии, Китая, Италии, Бразилии, Казахстана и Белоруссии), откликнулись с огромным желанием и благодарностью. Никого уговаривать не пришлось.

— Кого-то еще хотели позвать?

— Велись переговоры с командами-участницами Мирового тура — с сербскими «Партизаном» и UB, «Лозанной» из Швейцарии. Эти клубы не смогли к нам приехать по одной простой причине: даты Суперкубка совпадали с Челленджером ФИБА 3х3. Для команд Мирового тура он в приоритете.

«Российский баскетбол 3х3 по-прежнему один из лучших в мире»

— Ждут ли болельщиков и гостей Суперкубка в Перми какие-то сюрпризы и новшества?

— Отмечу, что театр будет функционировать в режиме спектакля. У нас будет три антракта, во время которых зрители могут выйти холл, где расположатся баскетбольные и театральные активации; смогут посетить легендарный театральный буфет. Знаете, часто комментаторы, работающие на матчах классического баскетбола, говорят: «Мы смотрим настоящий баскетбольный спектакль». Хотя действия происходят на спортивной арене. А мы будем играть на сцене знаменитого театра — соединим мир спорта с миром искусства! Надеюсь, болельщики у телеэкранов и в зрительном зале получат огромное удовольствие, эстетическое и культурное. Уверен, артисты театра, художественный руководитель и три лучших баскетбольных конферансье страны (Алексей Дудник, Иван Фоминых и Иван Чунаев) создадут неповторимую атмосферу.

Фото: пресс-служба ЕКЛ

— А чего ждать от шестого сезона ЕКЛ? Каким будет его формат, масштаб?

— Я бы не хотел подробно отвечать на этот вопрос, так как привык действовать поэтапно. Организация Суперкубка в Перми заняла практически пять месяцев. Давайте проведем его, а потом поймем, в каком именно формате пройдет новый сезон ЕКЛ. Не сомневайтесь, он вновь будет запоминающимся!

— Как оцениваете нынешнее состояние российского баскетбола 3х3? Насколько сильно на его уровне, подготовке отражаются санкции? Мы готовы к возвращению на международную арену?

— Российский баскетбол 3х3 в разрезе менеджмента и промоутеров по-прежнему один из лучших в мире. Наши западные коллеги до сих пор внимательно следят за всем, что происходит в России, и очень сожалеют, что вынуждены исключить нас из своей экосистемы. В спортивном же плане чувствуется небольшая стагнация. Как бы российские промоутеры ни заполняли спортивный календарь, нашим командам нужен международный опыт. Сейчас его не хватает. Это наглядно показала недавняя поездка призеров пятого сезона ЕКЛ (команды «Руна» и COP Bad Boys) на турнир MTS 3X3 STREETBALL LEAGUE в Сербию.

К сожалению, сейчас мы не на том уровне, которого заслуживаем. Мы варимся в собственном соку, все нюансы противостояний каждому сопернику изучены вдоль и поперек. Это отражается на тактических взаимодействиях, идеях тренерского штаба, на самих игроках. Надеюсь, ЕКЛ и грядущий Суперкубок в Перми позволят в какой-то мере решить эту проблему.