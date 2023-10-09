«Мой поезд ушел. Думаю, пора заканчивать»

Один из лучших баскетболистов в истории российского баскетбола Тимофей Мозгов, вероятно, заканчивает игровую карьеру. Об этом он заявил в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу». Чемпион НБА, бронзовый призер Олимпиады-2012 и чемпионата Европы-2011 последний раз выходил на паркет в официальном матче в феврале 2022 года, когда выступал за московскую «Руну». С тех пор о будущем Мозгова не было никаких новостей. Мы встретились с Тимофеем в одном из жилых кварталов подмосковного города Видное, который построила… компания Мозгова и его близкого друга, чемпиона Европы-2007 Никиты Шабалкина. Ребята открыли огромный спортивный комплекс, который, по словам Тимофея, стал вишенкой на торте их проекта.

«Стал жить не для себя, а для детей»

— Это просто инвестиция или тебе правда интересен строительный бизнес?

— Очень интересен. Никита Шабалкин по-хорошему заразил меня этой историей. Когда мы приехали сюда первый раз, то здесь были пустые поля, свалка мусора. Было страшно начинать, но шаг за шагом втянулись, решали разного рода проблемы, набивали шишки. В итоге я очень доволен результатом. Делали, как для себя.

— Это был девиз проекта?

— Я не хочу говорить какие-то громкие слова, которые могут показаться бахвальством, но нам действительно важно было сделать уютный уголок. Не просто построить комплекс, продать и забыть о нем. Был план создать невысокую застройку, точно не каменные джунгли, с красивыми детскими площадками, и сделать большой спортивный комплекс для жителей. Три месяца он работал в тестовом режиме. И в него сразу же начало ходить очень много людей, которые искренне говорят нам спасибо, что мы сделали такую историю. Место, где они сами могут потренироваться, прийти с детьми, вместе поучаствовать в разных активностях. Это точка притяжения всего района.

— С Никитой Шабалкиным вы дружите давно. Помнишь, когда познакомились?

— Это было в 2005 году, когда готовились к молодежному Евробаскету в Чехове (сборная России выиграла тот турнир, но Мозгов не попал в итоговую заявку,. — «Известия»). То есть почти 20 лет знаем друг друга.

— Никита закончил карьеру в 27 лет и сразу стал заниматься строительным бизнесом. Ты тоже интересовался им еще в игровые годы?

— У Никиты действительно карьера была покороче, чем у меня, и не такая насыщенная. Хотя он чемпион Европы, бронзовый призер Евробаскета-2011, многое выиграл на клубном уровне. Были определенные проблемы со здоровьем, которые не позволили ему продолжать.

Что касается рынка недвижимости и строительства, то он заинтересовался этим очень давно. В сборной мы всегда жили с ним в одном номере. Помню, на тот же Евробаскет-2011 в Литве Никита привез разные интерьерные, строительные журналы и зачитывался ими в свободное время. Он молодец в этом плане. Всегда знал, чем будет заниматься после окончания карьеры. Начинал с ремонта квартир, строительства частных домов.

— Строительство ЖК со спортивным комплексом — это твоя самая большая инвестиция?

— Да. Это наш первый большой проект. Думаю, что мы на нем не остановимся. Есть планы расти дальше. Понятно, что сейчас не самое легкое время для этого бизнеса. Да и для любого бизнеса. Но если не строить планы и ничего не делать, то это дорога в никуда. Лучше построить планы и их поменять, если что-то пойдет не так.

— После контракта с «Лейкерс» ты говорил, что тебе хватит денег до конца жизни. Можно больше не работать…

— В теории да. Мы не сильно избалованы. Но сидеть дома и ничего не делать — это тяжело морально. Особенно учитывая мою карьеру, в которой я жестко тренировался на протяжении 20 лет. В какой-то момент меня даже жена начала выгонять из дома. Мол, иди что-то поделай. В итоге рад, что нам удалось построить удобный ЖК для жителей Подмосковья.

— Но ты сам сейчас большую часть времени живешь в США, правильно?

— Пока не очень понимаю, где я живу. И там и тут. Мои дети родились в США, один ходит в детский сад, другой в школу. Им комфортно там, и пока срывать их с места не планируем. Я давно говорю, что уже стал жить не для себя, а для детей. Их интересы на первом месте.

«Я не закрыл эту дверь на ключ, но прикрыл не хлопая»

— Какой у тебя сейчас статус? Ты свободный агент или все-таки славная карьера подошла к концу?

— Наверное, второе. Я не закрыл эту дверь на ключ, но прикрыл не хлопая.

— Летом твой агент Станислав Рыжов выкладывал совместное фото, намекая, что ты вернешься на профессиональный уровень.

— Я еще могу играть. Дайте два месяца, я наберу форму, чтобы быть полезным на хорошем уровне. Но, конечно, уже не получится показывать баскетбол, как в свои лучшие годы. Поэтому думаю, что всё. Мой поезд ушел, пора заканчивать.

— Ты бы хотел остаться в баскетболе в том или ином качестве?

— Сложно сказать. Сейчас обсуждаем это с ближайшим окружением.

— Готов стать агентом?

— Точно нет. Понимаю, что это не мое.

— То есть велика вероятность, что сосредоточишься на бизнесе?

— Есть разные вещи, которыми хочется заниматься. Строительный бизнес — один из проектов, которому в последнее время уделялось много времени. Есть еще несколько интересных направлений. Я еще не до конца решил, куда направлю свои таланты. Можно сказать, что стою на распутье.

«Радовался за «Денвер» так, как будто сам выиграл титул»

— «Руна» была последним клубом в твоей карьере. Следишь за этой командой?

— Да. Кстати, пойду на их игру с «Самарой» 9 октября (разговор состоялся 7 октября). В последнее время редко хожу на баскетбол, но в этот раз сделаю это с удовольствием. Я недолго был с этими ребятами, но вся команда, руководство клуба приняли меня очень тепло. Стали мне родными за несколько месяцев.

— Ты всегда был за то, чтобы вернуть жесткий лимит, который помог сборной добиваться крупных успехов на международных турнирах. В отсутствие еврокубков этот вопрос вновь стал актуальным.

— Вернуть лимит — это не решение проблемы. Она гораздо глубже и лежит в подготовке резерва, в массовости, в количестве детей, которые занимаются баскетболом в стране, в компетентности детских тренеров… Лимит — это инструмент, которым можно пользоваться. Попробовать разные варианты.

— А как тебе история МБА, где отказываются от подписания легионеров?

— Не очень понимаю этот проект. Не видел игры, не знаю, как устроена команда. Время покажет, во что превратится эта стратегия и хватит ли у их руководства терпения придерживаться этой линии. Речь же идет про молодой клуб. В Европе есть клубы с историей: ЦСКА, «Барселона», «Реал»… Их стратегия понятна, она складывалась многие годы. А есть клубы, которые ярко стартуют, а потом пропадают с радаров. Их много. Даже мои родные «Химки» сейчас не выступают в Лиге ВТБ. С одной стороны, печально. С другой — организация довольно молода. Возможно, у них еще будет подъем.

— Следил за плей-офф Лиги ВТБ в прошлом сезоне?

— Не особо. В финале НБА и то смотрел не все матчи.

— Было приятно, что титул взял «Денвер», командв, в которой ты провел около четырех лет?

— Очень рад за «Денвер». Вот пятую решающую игру финальной серии смотрел от и до. Радовался так, как будто сам выиграл титул. Хотя перед финалом было понятно, что «Наггетс» своего уже не упустят. Слишком уж круто они выглядели в плей-офф.

— В клубе из Колорадо осталось много знакомых?

— На мое удивление, да. В прошлом году под Новый год я был на их игре. Встретил ребят, с которыми я играл. Некоторые из них сейчас работают в системе клуба. Из персонала тоже много кто остался. И все меня помнят, принимали с большой любовью.

— А в НБА у тебя остались настоящие друзья?

— Пожалуй, только Данило Галлинари. Хотя он, наверное, обиделся на меня. Я обещал помочь записать ему подкаст и закрутился. В итоге у нас так и не получилось сесть и обсудить интересующие его вопросы. Надо будет позвонить ему и напомнить про тот подкаст в ближайшее время.

«Хочется сказать матом, но я сдержусь»

— Как оценишь медиаактивности от наших ребят, которые еще играют или недавно закончили? Антон Понкрашов, Виктор Павленко, Иван Лазарев…

— У Понкрашова я был на подкаcте. Антон пытается делать интересные видео, но, на мой взгляд, ему пока это тяжело дается. Есть талант, он любит поговорить, но опыта пока не хватает. Уверен, что постепенно он выйдет на высокий уровень. Самое важное, что у него есть доступ к интересным персонажам, он знает многие истории изнутри, горит этим делом.

— Тебе было бы интересно как-то развиваться в медиа?

— У меня к этому так себе отношение. Популярные современные медиа довольно простые и глупые. Люди не ищут глубины, а хотят увидеть какие-то обыденные вещи. Им надо показывать, что ты съел на завтрак, как помедитировал. И в результате этого у тебя всё получилось.

Я не могу так обманывать людей. Потому что за моим успехом стоит огромный труд. Да, можно показать этот личный процесс, но он же состоит не только из индивидуальной подготовки, но из общения с партнерами, другими людьми в организации. Как они отреагируют на то, что я буду снимать некие влоги про себя? Возможно, им не понравится.

— В прошлом году было 10 лет бронзе на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Какие у тебя воспоминания от того турнира?

— Это мой самый яркий момент в сборной. Было круто, вспоминаю только хорошее. Не знаю даже, что еще сказать.

— Расскажи самую запоминающуюся историю.

— Было много крутых историй, но они не для прессы. Хотелось бы что-то рассказать, но участники тех событий могут быть недовольны. Есть такие люди, которые вспоминают истории из прошлого в своих интервью и после этого партнеры начинают ругаться друг с другом. Затаивать обиду. Это не про нас. У нас была очень дружная, сплоченная команда.

— Как ты относишься к различного рода рейтингам о худших контрактах в истории НБА? Твой контракт «Лейкерс» часто попадают в эти списки?

— Хочется сказать матом, но я сдержусь. Понимаешь, эти списки составляют люди, которые мало чего понимают во внутренней кухне НБА. Еще не зря говорят, что сколько людей, столько и мнений.

Я смотрю ESPN, другие профильные каналы. И там эксперты, в том числе поигравшие в Лиге, постоянно ругаются на эту тему. Порой у них полностью противоположные точки зрения на тот или иной переход. Один говорит, что игрок Х заслужил свой контракт, второй с пеной у рта доказывает, что не заслужил.

Но, опять же, большинство людей не понимают, как устроена система переходов изнутри. Почему некоторых людей подписывают на большие деньги, которые они, возможно, не заслуживают. Почему продлевают на максималке. Это целое направление с очень многими подводными камнями. Я многим людям пытался объяснить детали, но они не хотят понимать.

Знаете, сколько раз я слышал, что не заслужил тот контракт? Это мнения людей, которые уверены, что все генеральные менеджеры — дурачки. И на своих местах оказались просто так, по объявлению.

— В твоей карьере был генеральный менеджер, с которым у тебя были дружеские отношения?

— С Тимом Конноли в «Денвере». Всегда были на связи, отлично общались. Да и сейчас всегда рады видеть друг друга.

— Назови лучших тренеров в карьере. Можно топ-3?

— С тренерами тяжело. Ты никогда не можешь быть ими доволен на 100%. Точно назову Дэвида Блатта. Он стал мне родным. Все-таки много работали и в сборной, и в «Кливленде». Еще отмечу Брайана Шоу. Я бы не назвал его самым сильным тренером в карьере. Да и в целом не назвал бы сильным тренером, но он самый порядочный. Говорил то, что думает, не играл в закулисные игры. Всегда был открыт к разговору. Не делал поступков за спиной, которые бы вызывали у меня вопросы. Отмечу их двоих.