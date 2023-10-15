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Алиев назвал историческим день поднятия флага Азербайджана в Степанакерте

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Фото: REUTERS/President of the Republic of Azerbaijan
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал историческим день поднятия флага страны в Степанакерте (сейчас носит название Ханкенди), отметив, что государство ждало такое события более 30 лет. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщает Report.az.

«Сегодня исторический день. <…> Сегодня весь азербайджанский народ от души радуется, весь азербайджанский народ говорит: «Слава Богу». Мы ждали этого дня более 30 лет. Но каждый из нас, я уверен, верил, что этот день наступит», — сказал в своем поздравлении Алиев.

Он также напомнил, что 20 лет назад он был избран президентом Азербайджана на первый срок. Еще тогда, как отмечает лидер страны, он поставил перед собой задачу «поднять азербайджанский флаг на всех территориях, всех землях, городах и селах, которые были оккупированы в то время».

Кроме того, Алиев также указал, что тогда еще пообещал отстаивать национальные права народа Азербайджана и защищать территориальную целостность страны. Президент выразил радость за то, что поставленные задачи ему удалось реализовать.

Ранее в этот же день Алиев поднял государственный флаг в Ханкенди (Степанакерте) на территории Нагорного Карабаха. Помимо этого стало известно о поднятии флага президентом Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища и в Агдере (бывш. Мартакерт).

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13 октября на пресс-конференции по итогам саммита СНГ президент России Владимир Путин подчеркнул, что территория Нагорного Карабаха окончательно стала частью Азербайджана после признания данного статуса Арменией в прошлом году.

После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. 28 сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование с 1 января.

В 2022-м Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства. В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.

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