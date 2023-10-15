Алиев поднял флаг Азербайджана в Степанакерте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг в Ханкенди (Степанакерт) на территории Нагорного Карабаха. Об этом 15 октября сообщило агентство Azertag.

Также Алиев выступил на торжественной церемонии, однако текст его речи пока не опубликован.

Также агентство сообщило о поднятии флага президентом Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища и в Агдере (бывш. Мартакерт).

В этот день Алиев принял участие и в открытии парка отдыха в поселке Суговушан (бывш. Мадахис) Тертерского района, а также посетил церемонию сдачи в эксплуатацию после ремонтно-восстановительных работ Суговушанского водохранилища.

13 октября на пресс-конференции по итогам саммита СНГ президент России Владимир Путин подчеркнул, что территория Нагорного Карабаха окончательно стала частью Азербайджана после признания данного статуса Арменией в прошлом году.

После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих.

28 сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование с 1 января. 5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, включая Нагорный Карабах. Целостность Армении составляет 29,8 тыс. кв. км.

В 2022-м Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.