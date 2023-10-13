Путин заявил об окончательном переходе Карабаха Азербайджану в прошлом году
Территория Нагорного Карабаха окончательно стала частью Азербайджана после признания данного статуса Арменией в прошлом году, заявил 13 октября президент России Владимир Путин.
«В прошлом году в ноябре на встрече в Праге премьер-министр [Армении, Никол] Пашинян сделал заявление, которое кардинальным образом изменило статус Карабаха, определило его статус», — сказал президент РФ на пресс-конференции в Бишкеке по итогам саммита СНГ.
По словам Путина, тем самым Армения признала, что Карабах стал частью Азербайджана. Он подчеркнул, что стороны много раз были близки к соглашению по Карабаху, при этом вопрос о статусе региона в течение предыдущих лет являлся ключевым.
Ранее в этот же день президент РФ выразил готовность России содействовать подписанию мирного договора между Баку и Ереваном. По его словам, соответствующие переговоры можно организовать в Москве.
После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих.
28 сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование с 1 января.
В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.
В 2022-м Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.