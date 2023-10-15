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Врач дала рекомендации по восстановлению сил после ОРВИ

Врач Кашух рассказала, что теплая вода поможет восстановить силы после ОРВИ
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Фото: Global Look Press/City News Moskva
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Если инфекция не до конца вылечена, это может привести к развитию вялотекущих хронических процессов, не имеющих выраженных симптомов, но сильно влияющих на общее состояние здоровья. О том, как быстрее вернуться к обычному образу жизни после ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция), 15 октября рассказала в беседе с RT врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Человек после болезни может ощущать слабость, снижение работоспособности, ухудшение памяти и способности концентрироваться на рабочих задачах, поэтому для быстрого восстановления и выздоровления нужно следовать всем рекомендациям врача, подчеркнула она. Также сон, питание и физические нагрузки напрямую влияют на иммунитет и общее состояние здоровья, отметила врач, поэтому они относятся к традиционным способам поддержания организма после болезни.

Однако, по рекомендации Кашух, физическую активность необходимо восстанавливать постепенно, а не начинать тренировки сразу же после выздоровления. Для начала подойдут прогулки на свежем воздухе или спокойные йога-практики. С другой стороны, врач обратила внимание важность физических нагрузок в поддержании здоровья, поэтому призвала не исключать спорт из своей жизни полностью, а постепенно увеличивать нагрузку, опираясь на ощущения организма.

«Витамин C обладает антиоксидантными свойствами (то есть защищает клеточные стенки от повреждений) и поддерживает иммунитет. Он содержится во многих фруктах и овощах: апельсинах, лимонах, киви, брокколи, томатах. Витамин D также нужен для полноценной работы иммунной системы. Он содержится в жирных сортах рыбы (лосось, треска) и яйцах», — добавила специалист.

Кроме того, ОРВИ может стать следствием обезвоживания организма, поэтому для восстановления необходимо пить больше жидкости, посоветовала Кашух. Идеальным вариантом будет теплая чистая вода, можно добавить лимон или ягоды. Также она отметила полезность морса и травяного чая, однако в случае с последним нужна осторожность в употреблении, поскольку он может провоцировать аллергическую реакцию.

По ее мнению, легкий самомассаж также может улучшить кровообращение и придать бодрости. Минимальные действия, полезные для организма, — аккуратное растирание ног и рук, массаж шеи и плеч, пояснила врач.

«Стресс и повышенная тревожность замедляют процесс восстановления, так как они требуют очень больших затрат энергии. Справиться с психологическими нагрузками помогут медитация и дыхательные практики. В качестве медитации можно использовать специальные записи, в которых ведущий помогает по очереди расслабить все части тела и сместить фокус внимания с внешних обстоятельств на внутренние ощущения. Дыхательные практики работают по похожему принципу: концентрируясь на ритме дыхания, человеку проще отвлечься от тревожных мыслей и дать мозгу перезагрузиться», — заключила специалист.

Пиковые назначения: эпидпорог по гриппу и ОРВИ в России превышен на 20%
За неделю в стране заболели 1,2 млн человек, но основная волна эпидемии еще впереди, уверены медики

Ранее, 26 сентября, Роспотребнадзор сообщил о пике заболеваемости гриппом в 26 регионах РФ. Так, свыше 1,2 млн случаев заражения гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией было зафиксировано в стране. Ведомство отметило, что рост заболеваемости, который наблюдается во всех возрастных группах, связан с несколькими факторами, среди которых ключевые — похолодание и увеличение числа контактов в коллективах.

До этого, 22 сентября, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заражение гриппом и ОРВИ в 2023 году на 30% ниже, чем в 2022-м, и составило около 800 тыс. людей в неделю. Она назвала такой подъем заболеваемости «умеренным», но предупредила о высокой инвазивности вирусов.

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