Роспотребнадзор сообщил о пике заболеваемости гриппом в 26 регионах РФ

Наиболее высокий уровень заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) зафиксирован в 26 регионах РФ, в целом по стране привито свыше 18 млн человек. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает сайт пресс-службы Роспотребнадзора.

Между тем, свыше 1,2 млн случаев заражения гриппом и ОРВИ было зафиксировано на 38 неделе 2023 года. Рост заболеваемости, который наблюдается во всех возрастных группах, связан с несколькими факторами, среди которых ключевые — похолодание и увеличение числа контактов в коллективах.

При этом примерно 98% установленных респираторных вирусов — вирусы негриппозной этиологии. Доля вирусов гриппа составила 1,4%.

Кроме того, за указанный период зарегистрировано свыше 14 тыс. случаев заболевания COVID-19, что в 23 раза ниже показателя предыдущего года.

Ранее, 22 сентября, глава надзорного ведомства Анна Попова сообщила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в 2023 году на 30% ниже, чем в 2022, и составила порядка 800 тыс. заболевших в неделю.

За день до этого заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ Дарья Даниленко призвала прививаться от гриппа перед эпидсезоном. Она также отметила, что в настоящее время регистрируются единичные случаи заболевания, но ожидается и эпидемический подъем.