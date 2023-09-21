Россиян призвали прививаться от гриппа перед эпидсезоном

Не стоит тянуть с вакцинацией от гриппа, лучше сделать прививку сейчас, перед началом эпидемического сезона. Об этом 21 сентября заявила заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ Дарья Даниленко, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«Как мы уже знаем, компания по вакцинации стартовала. Поэтому очень важно привиться, своевременно привиться, для того, чтобы ограничить распространение вируса и таким образом снизить нагрузку на медицинский персонал и уберечь себя и своих близких», — сказала Даниленко.

16 августа врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов рассказал «Известиям», что по сравнению с ОРВИ грипп более опасен. Так, он может давать серьезные осложнения, включая энцефалиты, миокардиты и вирусные пневмонии, а также сопровождаться головными и мышечными болями.