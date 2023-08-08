Укололись и забыли: в России начинается прививочная кампания против гриппа

Роспотребнадзор начал подготовку к прививочной кампании против гриппа. Ранее глава ведомства подписала приказ, согласно которому в каждом регионе должно быть вакцинировано до 60% населения, а в группах риска — до 75% . Некоторым регионам также предписано активизировать вакцинацию от кори. Достаточное количество антител после прививки от гриппа вырабатывается через две недели, их хватает для защиты организма до следующего эпидсезона, рассказали «Известиям» инфекционисты. Вакцина не гарантирует полную защиту от заражения, но обеспечит легкое течение заболевания.

Единственный способ

В России началась подготовка к вакцинации против гриппа. На селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора 7 августа глава ведомства Анна Попова поручила обеспечить полную готовность к проведению иммунизации населения. В ее приказе, опубликованном в июне, рекомендуется вакцинировать до 60% населения каждого субъекта РФ и до 75% людей из группы риска.

Делать прививку от гриппа следует раз в год в августе-сентябре, достаточное количество антител в организме вырабатывается спустя две недели после инъекции , рассказала «Известиям» руководитель Центра вакцинопрофилактики университетской клиники H-Clinic, врач-инфекционист Екатерина Степанова.

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— Обычно этой защиты достаточно до следующего сезона гриппа. При этом важно обращать внимание на состав вакцины: наиболее надежно исследованы и хорошо защищают вакцины с количеством каждого антигена более 15 мкг , — отметила специалист.

В 2022 году прививку от гриппа получили 52,2% населения страны — 76 млн человек по данным Роспотребнадзора на 20 декабря. Тогда рекомендация по охвату была такая же, как в этом году, — 60% населения каждого субъекта и 75% населения из группы риска. Рекомендацию удалось выполнить лишь восьми регионам. Москве, Московской и Ленинградской областям не хватило десятых долей процента.

Но ежегодные смерти от гриппа наводят на мысль, что реальный охват вакцинацией может быть ниже, предположила Екатерина Степанова.

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— Любой инфекционист, который видел мгновенную гриппозную пневмонию, прививается сам и прививает своих близких, потому что это единственный способ максимальной защиты, — подчеркнула она.

Вакцинация позволяет не только предотвратить появление эпидемии гриппа, но и снижает нагрузку на службу здравоохранения и медучреждения региона. Как рассказал «Известиям» врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, иммунизация 60% населения регионов будет достаточной для обеих задач.

Одновременно в стране идет кампания по вакцинации от кори. Роспотребнадзор 7 августа заявил, что в рамках подчищающей иммунизации от этого заболевания уже привито более 1,2 млн человек. Нескольким субъектам поручено активизировать прививочную кампанию, учитывая скорое начало учебного года.

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Если человек желает одновременно привиться против гриппа и кори, то для этого нет противопоказаний или ограничений, отметила Екатерина Степанова.

— В нашей стране все вакцины против гриппа — «неживые», а это значит, что допускается введение с другими вакцинами в один день либо с любым интервалом — будь то день или неделя. Последний приказ Минздрава устранил неточность относительно обязательного интервала в один месяц. Этот период необходим только между введением двух живых вакцин, — пояснила врач-инфекционист.

По следам рекомендаций

В феврале ВОЗ опубликовала рекомендацию по составу вакцин от гриппа для Северного полушария. Ученые отслеживают эпидемию в Южном полушарии и выясняют те штаммы, которые чаще других приводят к тяжелому течению заболевания, — когда люди или умирают, или оказываются в реанимации, рассказала Екатерина Степанова. На основе этих наблюдений специалисты составляют рекомендацию для Северного полушария.

— Именно от таких последствий должна защитить вакцинация. Поэтому каждый год состав обновляется и каждый год вакцина содержит три-четыре самых важных штамма вируса, — заявила она.

«Известия» направили в Роспотребнадзор запрос о сроках начала кампании по вакцинации и составе вакцин.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Екатерина Степанова пояснила, что вакцина не гарантирует, что человек не заразится гриппом, но обеспечит ему легкое течение заболевания.

По словам Николая Малышева, вакцинации подлежат в первую очередь люди из группы риска — именно они чаще всего переносят грипп с осложнениями. При этом он подчеркнул, что перед вакцинацией врач обязательно проводит осмотр.

Как уточнила Екатерина Степанова, основным противопоказанием к прививке является тяжелая аллергическая реакция.

— Также нельзя прививаться во время острого заболевания средней тяжести или тяжелого с лихорадкой или без нее. В таких случаях вакцинация откладывается до выздоровления, — отметила она.

Несмотря на то что многие пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями, беременные женщины опасаются делать прививку, они в случае заболевания рискуют больше, чем другие, и им стоит прививаться в первую очередь, отметила врач-инфекционист.

Некоторые вирусы очень «любят» людей, которые обычно не болеют, добавил Николай Малышев. Поэтому, иногда бывает так, что у них болезнь протекает тажелее, чем у остальных. Что дает лишний аргумент в пользу вакцинации, резюмировал специалист.