Во Франции задействуют 7 тыс. военных для охраны городов после нападения на школу
После нападения на школу в Аррасе во Франции мобилизовали до 7 тыс. солдат Sentinelle. Об этом 14 октября, сообщает сайт телеканала BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
«После совещания по безопасности, состоявшегося в пятницу вечером, до 7 тыс. солдат из сил Sentinelle будут развернуты к вечеру понедельника и до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.
Кроме того, журналисты сообщают, что 14 октября школа, где произошло нападение, снова открылась. В этот день туда отправился министр национального образования Франции Габриэль Атталь, чтобы встретиться с образовательным сообществом.
Неизвестный, вооруженный ножом, напал на школу Гамбетта в Аррасе (Па-де-Кале) 13 октября. Он убил учителя и ранил несколько человек. В соцсетях также появилось видео драки с территории школы, где один из ее участников обороняется стулом.
После нападения во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы. Тогда же спецслужбы страны сообщили, что за атакой на школу стоит группа из восьми человек, они были задержаны. Сообщалось, что в числе задержанных, помимо нападавшего, есть его старший брат, который ранее был осужден за участие в террористическом заговоре, и две сестры.
Газета Le Figaro также сообщила, что в 2014 году семью напавшего на школу должны были депортировать, но за них заступились ассоциации по защите прав беженцев и добились освобождения семьи, надавив на местных политиков в преддверии муниципальных выборов в Ренне.