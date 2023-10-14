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Le Figaro узнала о грозившей семье напавшего на школу во Франции депортации

Le Figaro: семью напавшего на школу во Франции ждала депортация в 2014 году
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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
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Семью напавшего на школу в Аррасе в 2014 году должны были депортировать из Франции. Об этом 13 октября сообщила газета Le Figaro.

«Утром в феврале 2014 года семью Могушкова разбудили пограничники. Родителей и их пятерых детей доставили в аэропорт Сен-Жак-де-ла-Ланд (в регионе Бретань), чтобы оттуда отвезти в парижский аэропорт Шарля де Голля, где их должны были посадить на рейс», — говорится в публикации.

Однако многочисленные ассоциации по защите прав беженцев выступили в их защиту. В результате, надавив на местных политиков в преддверии муниципальных выборов в Ренне, они добились освобождения семьи.

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Ранее в этот день во Франции неизвестный, вооруженный ножом, напал на школу Гамбетта в Аррасе (Па-де-Кале). Он убил учителя и ранил нескольких человек.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 20-летний парень, который ранее учился в этой школе. В соцсетях также появилось видео драки с территории школы, где один из ее участников обороняется стулом. На кадрах видно, что драка переместилась ближе ко входу в школу, где неизвестный продолжил нападать на второго участника.

В связи с убийством учителя спецслужбами Франции были задержаны восемь человек. В числе задержанных, помимо нападавшего, есть его старший брат и две сестры. По информации BFMTV, эта семья известна спецслужбам и судебным органам. Старший брат нападавшего ранее был осужден за участие в террористическом заговоре.

Во Франции на фоне нападения на школу был введен максимальный уровень террористической угрозы. Решение принято премьер-министром страны Элизабет Борн после совещания в Елисейском дворце под председательством президента Франции Эммануэля Макрона.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семье убитого при нападении на школу учителя. Он отметил, что педагог спас жизни своих коллег и учеников. Кроме того, произошедшее французский лидер назвал проявлением «варварского исламистского терроризма». Он добавил, что в то же время полицейским удалось предотвратить еще одно нападение в другом регионе страны.

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