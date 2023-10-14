США со временем прекратят поддержку Украины из-за регулярного экономического и репутационного ущерба Вашингтону со стороны Киева. Об этом 14 октября заявил в интервью «Известиям» вернувшийся в Россию из американской тюрьмы в результате обмена Виктор Бут.

«Украина давно уже стала большим неудобным чемоданом без ручки, который нести тяжело, а бросить жалко», — сказал он.

При этом Бут добавил, что рано или поздно США всё равно придется это сделать. Он также подчеркнул, что американские политики в последние шесть лет попадали в скандалы, которые были связаны с Украиной. В частности, неоднократно поднимались вопросы, связанные с коррупцией.

Бут выразил уверенность, что коррупционные схемы, позволяющие отмывать деньги через помощь Украине и делать «откаты» американским чиновникам, обязательно станут известны.

«И тогда Запад представит себя в таком виде, что у них действительно два стандарта: один — для себя любимых, а другой — для всех остальных», — заключил Бут.

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Ранее в этот день бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США не удастся одновременно поддерживать Украину и Израиль. Как отметил Джонсон, те вооружения, которые Вашингтон может поставить Киеву, «еще даже не существуют» и не будут произведены в ближайшее время.

Также в этот день Джонсон сказал, что Украину в ближайшие месяцы отодвинут на второй план из-за ситуации с Израилем. По его мнению, Киеву не стоит ожидать очередных поставок оружия, поскольку у США теперь есть более важные «дети», а предыдущие поступления, которые якобы предназначались Киеву, как-то достались боевикам ХАМАС, а не украинским военнослужащим.

До этого, 9 октября, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что отношения Вашингтона и Киева будут усложняться по мере приближения американских выборов президента, поскольку некоторые политики будут заострять внимание избирателей на украинском вопросе.

11 октября газета Politico написала, что члены палаты представителей США скептически относятся к объединению помощи Украине и Израилю в рамках запроса от вашингтонской администрации. Конгрессмены готовы направить средства Израилю, но помощь Украине по-прежнему вызывает разногласия в их рядах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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