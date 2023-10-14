Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о влиянии выборов в Польше на уменьшение поддержки Украины
Политика
Захарова заявила об эскалации США конфликта на Ближнем Востоке
Мир
Армия Израиля сообщила о широкомасштабных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа
Спорт
МОК изучит возможность проведения киберспортивных игр
Общество
В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Спорт
Фигуристы Худайбердиева и Базин выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России
Общество
«Ночные волки» провели мотопробег в честь закрытия сезона
Мир
В Израиле сообщили о попытке проникновения вооруженной группы из Ливана
Мир
Версальский дворец эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Общество
Новый парк с сенсорными садами и лугом появится на северо-востоке Москвы
Спорт
Фигуристка Петросян выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России
Экономика
В Минсельхозе не подтвердили дефицит куриного мяса в России
Мир
Кулеба объяснил проблемы в отношениях Киева и Варшавы выборами в Польше
Мир
На Украине сообщили о требовании Зеленского к СМИ замалчивать факты коррупции
Сюжет:

Бут назвал Украину «неудобным чемоданом без ручки» для США

Бут: США рано или поздно бросят Украину, она стала для них «чемоданом без ручки»
0
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США со временем прекратят поддержку Украины из-за регулярного экономического и репутационного ущерба Вашингтону со стороны Киева. Об этом 14 октября заявил в интервью «Известиям» вернувшийся в Россию из американской тюрьмы в результате обмена Виктор Бут.

«Украина давно уже стала большим неудобным чемоданом без ручки, который нести тяжело, а бросить жалко», — сказал он.

При этом Бут добавил, что рано или поздно США всё равно придется это сделать. Он также подчеркнул, что американские политики в последние шесть лет попадали в скандалы, которые были связаны с Украиной. В частности, неоднократно поднимались вопросы, связанные с коррупцией.

Бут выразил уверенность, что коррупционные схемы, позволяющие отмывать деньги через помощь Украине и делать «откаты» американским чиновникам, обязательно станут известны.

«И тогда Запад представит себя в таком виде, что у них действительно два стандарта: один — для себя любимых, а другой — для всех остальных», — заключил Бут.

Полное интервью смотрите в программе «Известия. Главное» на Пятом канале сегодня в 0:00.

«Вряд ли «Абрамсы» пойдут на Украину, их могут перебросить в Израиль»
Дипломат Константин Гаврилов — о влиянии ситуации на Ближнем Востоке на ход СВО и недовольстве Запада Зеленским

Ранее в этот день бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США не удастся одновременно поддерживать Украину и Израиль. Как отметил Джонсон, те вооружения, которые Вашингтон может поставить Киеву, «еще даже не существуют» и не будут произведены в ближайшее время.

Также в этот день Джонсон сказал, что Украину в ближайшие месяцы отодвинут на второй план из-за ситуации с Израилем. По его мнению, Киеву не стоит ожидать очередных поставок оружия, поскольку у США теперь есть более важные «дети», а предыдущие поступления, которые якобы предназначались Киеву, как-то достались боевикам ХАМАС, а не украинским военнослужащим.

До этого, 9 октября, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что отношения Вашингтона и Киева будут усложняться по мере приближения американских выборов президента, поскольку некоторые политики будут заострять внимание избирателей на украинском вопросе.

11 октября газета Politico написала, что члены палаты представителей США скептически относятся к объединению помощи Украине и Израилю в рамках запроса от вашингтонской администрации. Конгрессмены готовы направить средства Израилю, но помощь Украине по-прежнему вызывает разногласия в их рядах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023