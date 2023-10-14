«По матчу с нами видно, где Медиалига, а где профессиональный футбол»
В Первой лиге чемпионата России по футболу идет крайне напряженная борьба за выход в РПЛ. Один из претендентов — вылетевшие по итогам прошлого сезона из Премьер-лиги «Химки». Они идут на третьем месте после 13 туров, что дает им право сыграть переходные матчи за право вернуться в элиту. Для прямого выхода надо занять по итогам чемпионата одну из первых двух строчек, на которых сейчас расположились владикавказская «Алания» и махачкалинское «Динамо».
От них подмосковный клуб отстает на четыре и три очка соответственно. Также подопечные Андрея Талалаева дошли до 1/16 финала «Пути регионов» Кубка России, где 18 октября сыграют дома с «Уфой». На прошлой стадии они сумели победить в гостях команду Медиалиги 2DROTS со счетом 2:0, выбив полулюбительский коллектив, обретший широкую популярность благодаря необычному формату своего чемпионата.
В интервью «Известиям» полузащитник «Химок» Илья Берковский оценил выступление клуба в нынешнем сезоне и поделился впечатлениями от противостояния с медиакомандой в профессиональном турнире.
— Как оцените выступление «Химок» в текущем сезоне?
— В принципе, в Первой лиге каждый сезон изначально показывает непредсказуемые результаты. Сам по себе турнир такой. Нужно набирать сразу как можно больше очков. Мы поначалу нащупывали взаимопонимание на поле, поскольку в межсезонье пришло много новичков, но постепенно приходим к своей игре и поднимаемся на более высокие места.
— Чувствуете шансы вернуться напрямую в РПЛ?
— Да не то что мы можем. Я думаю, что обязаны это сделать по тому составу, который есть. Надо просто наиграть схему, притереться. Но мы уже близки к тому, чтобы играть хорошо.
— В какой футбол требует играть Талалаев?
— Конечно, нам хочется играть в атаку. Быструю атаку. Этому уделяем внимание на тренировках.
— У вас были варианты с трудоустройством в РПЛ?
— Да я думаю, сейчас уже нет смысла об этом говорить. Я здесь и хочу принести максимальную пользу «Химкам», чтобы команда решила свою задачу. И уже после сезона дальше решать по своей карьере.
— «Химки» в этом сезоне уже успели сыграть в гостях со «СКА-Хабаровск». После РПЛ не шокируют перелеты на Дальний Восток?
— Да я уже во Второй лиге с омским «Иртышом» летал и в Южно-Сахалинск, и в Хабаровск. Так что в этом плане привычно всё. Никакого удивления.
— То есть это не самый ваш дальний выезд был?
— Нет, далеко нет. (Улыбается.)
— Как вам недавняя игра в Кубке России против команды Медиалиги 2DROTS?
— Ну атмосфера, конечно, понравилась. Пришли полные трибуны. Стадион («Москвич» около метро «Текстильщики». — «Известия») мне очень понравился. Поле хорошее. Соперник? Ну, скажем так, команда в целом неплохая. Есть ребята, которые технически хорошо оснащены. В принципе, все они в каком-то прошлом поигравшие на профессиональном уровне. Поэтому в целом интересно было играть.
— Многие, кто играл в Кубке России против 2DROTS и «Амкала», говорили о психологическом напряжении в ходе подобных встреч, потому что знали, что, если победят медиакоманду, об этом быстро забудут, а в случае поражения будут припоминать им несколько недель.
— Да напряжения такого у нас не было. Просто там это их, медиакоманд, история, наверное, какая-то — делать «вкиды», как они говорят. Про то, что мы будем выходить и у нас будут ноги трястись. Чуть такое недоумение было от подобного, но нам надо было просто лучше настроиться — как на обычный матч. Мы знали, что по комбинациям, по содержанию игры мы им не проиграем. Главным были настрой и не уступить в единоборствах.
— Андрей Талалаев перед игрой говорил, что ему плевать на это противостояние. Вас он также настраивал не вестись на этот хайп вокруг матча?
— Да мы в целом и не обращали внимания на хайп. Готовились как к обычной игре. Были какие-то заголовки, показывали нам, как какие-то там президенты Медиалиги дают какие-то комментарии, ещ какие-то люди комментируют. Просто смешно, что так вот всё воспринимается.
— Вам это не нравится?
— Ну это, наверное, просто род деятельности у них такой. Без этого может неинтересно быть. Так в принципе что — молодцы, раз дошли до такой стадии в кубке. А так если посмотреть по моментам этого матча, то видно, где Медиалига, а где профессиональный футбол.
— Как относитесь к тому, что эти команды играют в Кубке России?
— Насчет того, чтобы в кубке играть, не знаю. Думаю, для них это более значимо. Тем более команды Второй лиги они уже способны обыгрывать — вот 2DROTS в этом сезоне две стадии прошла. На сегодняшний день это их уровень, если объективно смотреть. Дальше им уже тяжеловато.
— Вы отметили, что матч этот собрал полный стадион. Нет опасений, что медиафутбол со временем уведет аудиторию у профессионального?
— Не знаю. Пока, наверное, они отвечают за этот хайп, за то, что люди ходят на игры, много молодежи на трибунах. Это в принципе здорово — я это поддерживаю. Насчет того, что это сместит аудиторию у Первой и Второй лиги... Может быть, футболистам оттуда нужно тогда стремиться в РПЛ попадать, если этого кто-то боится. (Смеется.) Но я думаю, что это просто какие-то всплески интереса публики, когда Кубок России есть. Вот они раз стадию прошли и начинается бум. А сейчас они проиграли — и всё. Думаю, всё утихомирится и будет спокойно.