«По матчу с нами видно, где Медиалига, а где профессиональный футбол»

В Первой лиге чемпионата России по футболу идет крайне напряженная борьба за выход в РПЛ. Один из претендентов — вылетевшие по итогам прошлого сезона из Премьер-лиги «Химки». Они идут на третьем месте после 13 туров, что дает им право сыграть переходные матчи за право вернуться в элиту. Для прямого выхода надо занять по итогам чемпионата одну из первых двух строчек, на которых сейчас расположились владикавказская «Алания» и махачкалинское «Динамо».

От них подмосковный клуб отстает на четыре и три очка соответственно. Также подопечные Андрея Талалаева дошли до 1/16 финала «Пути регионов» Кубка России, где 18 октября сыграют дома с «Уфой». На прошлой стадии они сумели победить в гостях команду Медиалиги 2DROTS со счетом 2:0, выбив полулюбительский коллектив, обретший широкую популярность благодаря необычному формату своего чемпионата.

В интервью «Известиям» полузащитник «Химок» Илья Берковский оценил выступление клуба в нынешнем сезоне и поделился впечатлениями от противостояния с медиакомандой в профессиональном турнире.

— Как оцените выступление «Химок» в текущем сезоне?

— В принципе, в Первой лиге каждый сезон изначально показывает непредсказуемые результаты. Сам по себе турнир такой. Нужно набирать сразу как можно больше очков. Мы поначалу нащупывали взаимопонимание на поле, поскольку в межсезонье пришло много новичков, но постепенно приходим к своей игре и поднимаемся на более высокие места.

— Чувствуете шансы вернуться напрямую в РПЛ?

— Да не то что мы можем. Я думаю, что обязаны это сделать по тому составу, который есть. Надо просто наиграть схему, притереться. Но мы уже близки к тому, чтобы играть хорошо.

— В какой футбол требует играть Талалаев?

— Конечно, нам хочется играть в атаку. Быструю атаку. Этому уделяем внимание на тренировках.

— У вас были варианты с трудоустройством в РПЛ?

— Да я думаю, сейчас уже нет смысла об этом говорить. Я здесь и хочу принести максимальную пользу «Химкам», чтобы команда решила свою задачу. И уже после сезона дальше решать по своей карьере.

— «Химки» в этом сезоне уже успели сыграть в гостях со «СКА-Хабаровск». После РПЛ не шокируют перелеты на Дальний Восток?

— Да я уже во Второй лиге с омским «Иртышом» летал и в Южно-Сахалинск, и в Хабаровск. Так что в этом плане привычно всё. Никакого удивления.

— То есть это не самый ваш дальний выезд был?

— Нет, далеко нет. (Улыбается.)

— Как вам недавняя игра в Кубке России против команды Медиалиги 2DROTS?

— Ну атмосфера, конечно, понравилась. Пришли полные трибуны. Стадион («Москвич» около метро «Текстильщики». — «Известия») мне очень понравился. Поле хорошее. Соперник? Ну, скажем так, команда в целом неплохая. Есть ребята, которые технически хорошо оснащены. В принципе, все они в каком-то прошлом поигравшие на профессиональном уровне. Поэтому в целом интересно было играть.

— Многие, кто играл в Кубке России против 2DROTS и «Амкала», говорили о психологическом напряжении в ходе подобных встреч, потому что знали, что, если победят медиакоманду, об этом быстро забудут, а в случае поражения будут припоминать им несколько недель.

— Да напряжения такого у нас не было. Просто там это их, медиакоманд, история, наверное, какая-то — делать «вкиды», как они говорят. Про то, что мы будем выходить и у нас будут ноги трястись. Чуть такое недоумение было от подобного, но нам надо было просто лучше настроиться — как на обычный матч. Мы знали, что по комбинациям, по содержанию игры мы им не проиграем. Главным были настрой и не уступить в единоборствах.

— Андрей Талалаев перед игрой говорил, что ему плевать на это противостояние. Вас он также настраивал не вестись на этот хайп вокруг матча?

— Да мы в целом и не обращали внимания на хайп. Готовились как к обычной игре. Были какие-то заголовки, показывали нам, как какие-то там президенты Медиалиги дают какие-то комментарии, ещ какие-то люди комментируют. Просто смешно, что так вот всё воспринимается.

— Вам это не нравится?

— Ну это, наверное, просто род деятельности у них такой. Без этого может неинтересно быть. Так в принципе что — молодцы, раз дошли до такой стадии в кубке. А так если посмотреть по моментам этого матча, то видно, где Медиалига, а где профессиональный футбол.

— Как относитесь к тому, что эти команды играют в Кубке России?

— Насчет того, чтобы в кубке играть, не знаю. Думаю, для них это более значимо. Тем более команды Второй лиги они уже способны обыгрывать — вот 2DROTS в этом сезоне две стадии прошла. На сегодняшний день это их уровень, если объективно смотреть. Дальше им уже тяжеловато.

— Вы отметили, что матч этот собрал полный стадион. Нет опасений, что медиафутбол со временем уведет аудиторию у профессионального?

— Не знаю. Пока, наверное, они отвечают за этот хайп, за то, что люди ходят на игры, много молодежи на трибунах. Это в принципе здорово — я это поддерживаю. Насчет того, что это сместит аудиторию у Первой и Второй лиги... Может быть, футболистам оттуда нужно тогда стремиться в РПЛ попадать, если этого кто-то боится. (Смеется.) Но я думаю, что это просто какие-то всплески интереса публики, когда Кубок России есть. Вот они раз стадию прошли и начинается бум. А сейчас они проиграли — и всё. Думаю, всё утихомирится и будет спокойно.