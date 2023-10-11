«Надо 2DROTS идти в профессиональный футбол»

В прошлом сезоне футбольный клуб «Химки» был главным поставщиком скандалов в РПЛ. Он четыре раза сменил главного тренера, а экспрессивное поведение одного из наставников команды — Спартака Гогниева — с рядом неоднозначных историй с его участием привлекло к подмосковному коллективу не меньше внимания, чем спортивные успехи в предшествующих розыгрышах чемпионата России.

В итоге пришедший в клуб по ходу сезона Гогниев был быстро уволен после зимней паузы, но результата это не дало — сменивший его Андрей Талалаев не смог спасти «Химки» от вылета из Премьер-лиги, команда заняла предпоследнее, 15-е место. И теперь с тем же Талалаевым пытается вернуться из Первой лиги назад в РПЛ. После 13 туров она идет на третьем месте, в зоне переходных матчей, тогда как для прямого попадания в элиту необходимо занять одну из двух первых строчек. От лидирующей владикавказской «Алании» химчан отделяет четыре очка, от идущего вторым махачкалинского «Динамо» — три.

Также клуб продолжает борьбу в Кубке России, где 18 октября в 1/16 финала «Пути регионов» примет дома «Уфу», а ранее обыграл представителя Медиалиги 2DROTS. Один из лидеров «Химок» — полузащитник Бутта Магомедов, перешедший в команду в феврале 2022 года из «Алании», где также работал с Гогниевым, с которым именно благодаря яркой игре владикавказского коллектива под своим руководством получил широкую известность и спрос со стороны клуба РПЛ.

В интервью «Известиям» 25-летний Магомедов оценил шансы Гогниева вновь поработать в Премьер-лиге, призвал 2DROTS заявляться в профессиональный футбол и оценил шансы вернуться в РПЛ с первого раза.

«Это работа тренера давать оценку игре команды»

— Последний матч чемпионата с «Аланией» (2:2) был принципиальным для вас из-за встречи с бывшим клубом?

— Принципиальный не потому, что родной клуб. А потому, что с точки зрения турнирной таблицы важный был матч. За шесть очков, можно сказать. И «Алания», и мы идем в верхней части таблицы.

— В итоге обе команды ни себе, ни сопернику не дали улучшить положение.

— Ну да. Остались в таком же положении. У нас осталось отставание в три очка до «Динамо» и четыре до «Алании». Всё осталось так же. Надо выигрывать следующие матчи и подниматься.

— Удовлетворены качеством игры команды и себя лично в этом сезоне в Первой лиге?

— По поводу игры команды и даже меня лично пусть тренер решает. Это работа тренера давать оценку игре команды. Сам я стараюсь делать то, что могу. А там уже тренеру решать и оценивать меня.

— Но по игре чувствуется, что «Химки» способны по итогам этого сезона вернуться в РПЛ?

— Способны. Просто нужно добавлять. Команда у нас на 80% обновилась. Нужно не только в плане становления прибавлять — я думаю, мы будем это делать от матча к матчу.

— Недавно в 1/32 финала Кубка России вы прошли команду из Медиалиги 2DROTS, вокруг которой уже второй сезон идут широкий хайп и споры, нужно ли их допускать до соревнований с участием профессиональных клубов. Вы как к этому относитесь?

— Опять-таки это не мне решать. Попалась такая команда — сыграли с ними. Всё. Это не наше дело решать, кто будет участвовать, а кто нет. Поэтому по поводу их участия в Кубке России ничего не скажу. А так интересный проект 2DROTS. Я думаю, что им надо развиваться. Им надо в профессиональный футбол. Создавать там свою команду.

— Идти во Вторую лигу?

— Ну да. Я думаю, да. Как есть такой московский клуб «Сахалинец». У них и медиакоманда есть, и команда во Второй лиге. 2DROTS нужно идти по такому же сценарию.

— Вы следите за медиафутболом постоянно или только когда он с вами соприкасается, как в случае с матчем кубка?

— Относительно часто слежу. Что-то в YouTube попадается. Много там друзей и знакомых играет — стараюсь за ними следить.

— За кем конкретно?

— В 2DROTS Слон (Владислав Ослоновский. — «Известия») — вместе с ним играли (в 2018 году во Второй лиге за «Чайку» из села Песчанокопского Ростовской области. — «Известия»). Коробов в «Броук Бойзе» — Гриня. (Улыбается.) Потом тренер «Титана» Шамиль Курбанов — тоже вместе поиграли, хорошо общаемся, давно знакомы. Это так, кого сразу вспомнил. А так там много знакомых.

— Многие игроки профессиональных команд, игравшие с 2DROTS и «Амкалом» в Кубке России, отмечали, что на них давит осознание того, что в случае победы об этих играх забудут через сутки, а поражение от представителей Медиалиги будут им припоминать долго. У вас было что-то подобное?

— Нет, на нас не давило. У нас намного серьезней были матчи. Никакого давления — спокойно вышли, сделали свое дело.

«Это судьба футболиста: сегодня один тренер, завтра другой»

— Вы считались человеком Спартака Гогниева. Стало ли для вас трагедией то, что он не удержался в «Химках»?

— Не было никакой трагедии. Это футбольная жизнь, это судьба тренера. Не было результата — руководство приняло такое решение. Не было никакой катастрофы. Жизнь продолжается — мы в первую очередь по жизни очень хорошо с ним общаемся. Знакомы семьями. В принципе это так со всеми игроками «Алании» из того состава, который был при Гогниеве, — мы общаемся семьями. Футбол футболом, но на нем жизнь не останавливается. Поэтому всё отлично. (Улыбается.)

— Вы пришли в «Химки» еще до Гогниева, поэтому понятно, что ваша карьера не так плотно завязана на нем, но не было опасений, что с приходом Талалаева потеряете место в составе и расстанетесь с этим клубом?

— Да нет, конечно. Каждый футболист должен делать свою работу. Неважно, какой у него тренер. Это судьба футболиста: сегодня один тренер, завтра другой. Нужно подстраиваться под требования каждого нового тренера. Если ты будешь выполнять каждую установку, требования, то всё будет нормально.

— С учетом очень оригинального стиля игры, который предпочитает ставить Гогниев, было понятно, почему у него в «Химках» не пошло прошлой осенью, когда он только возглавил команду во время сезона. Но есть объяснение, почему результаты не улучшились после зимней паузы, когда он провел полноценные сборы с вами, расстался с рядом лидеров, которые ему не подходили?

— Нет никакого объяснения. Все старались, все хотели показать результат, но не получилось.

— Известно, что у Гогниева был конфликт с одним из лидеров «Химок» прошлых сезонов — Дмитрием Тихим, быстро потерявшим место в составе, зимой вместе с ним ушли Денис Глушаков, Илья Кухарчук и другие знаковые игроки команд последних лет. Чувствовалось, что они в штыки восприняли Спартака Артуровича?

— Честно говоря, не хочу отвечать на этот вопрос. (Улыбается.) Пусть каждый делает выводы для себя.

— Верите, что Гогниев еще поработает главным тренером команды РПЛ?

— Конечно. Я очень сильно в него верю, очень сильно его поддерживаю. Это очень целеустремленный человек. Уверен, что у него всё будет хорошо и он достигнет высот в своей работе.

— Нынешняя «Алания» похожа на ту, за которую вы играли?

— Ну конечно. Состав на 70% тот же.

— А игра сильно поменялась при нынешнем главном тренере Олеге Василенко по сравнению с временами Гогниева?

— Ну, рисунок чуть другой. Но в целом ребята и сейчас стараются играть в футбол. Что-то похожее есть на времена Гогниева, но все-таки это другая «Алания».