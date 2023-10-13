Перу отправит в Израиль президентский борт для эвакуации своих граждан

Президент Перу Дина Болуарте распорядилась предоставить свой борт для эвакуации в пятницу, 13 октября, находящихся в Израиле граждан страны. Об этом 12 октября сообщило агентство Prensa Latina со ссылкой на председателя Совета министров страны Альберто Отарола.

По его данным, на начало нападения движения ХАМАС на территории Израиля находилось примерно 250 туристов из Перу, которые не смогли уехать из-за приостановки рейсов авиакомпаниями. Президентским бортом будет эвакуировано от 60 до 70 перуанцев, уточнил Отарола.

Он добавил, что приоритет будет отдан тем, кто находится в уязвимом положении, в том числе пожилым людям, беременным женщинам и больным. По словам Отаролы, решению президента предшествовала критика со стороны парламента и журналистов, а также прозвучавшие ранее аналогичные предложения.

Ранее в этот же день, 12 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва прорабатывает с Каиром вопросы эвакуации российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта.

Днем ранее, 11 октября, Военно-воздушные силы (ВВС) США направили в Израиль самолет С-17, чтобы забрать прибывших на учения американских военных. Двусторонние учения США и Израиля были отменены из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной.

ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.