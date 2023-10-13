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Политолог объяснил отказ Скалиса от борьбы за пост спикера палаты представителей

Скалис отказался от борьбы за пост спикера палаты представителей США — мнение эксперта Дудакова
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Фото: Global Look Press/Annabelle Gordon
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Политолог-американист Малек Дудаков объяснил в разговоре с «Известиями» 13 октября отказ республиканца от штата Луизиана Стива Скалиса от борьбы за пост спикера палаты представителей США.

По словам политолога, Скалис является представителем республиканского истеблишмента, поэтому правая фракция республиканцев, называемая Freedom Caucus («Кокус свободы»), не собиралась поддерживать Скалиса точно так же, как и не поддерживала бывшего спикера нижней палаты конгресса США Кевина Маккарти.

«Стив Скалис, очевидно, не хотел повторения драмы с Маккарти в январе этого года, поэтому, когда Скалис понял, что нет возможности ему набрать большинство голосов, он сразу же снялся с гонки», — считает Дудаков.

Кроме того, американист отметил, что на пост спикера нижней палаты конгресса США может снова выдвинуться кандидат от правых Джим Джордан. Однако, как добавил Дудаков, республиканский истеблишмент, вероятно, полностью его не поддержит, учитывая, что Джордан придерживается довольно правых взглядов и выступает против помощи Украине.

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При этом ранее, 6 октября, экс-президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру республиканца Джима Джордана на пост спикера палаты представителей.

Должность главы палаты представителей США освободилась 3 октября, после того как конгрессмены впервые в истории Штатов проголосовали за отстранение спикера Кевина Маккарти. Причиной этому послужило прошение об отставке его соратника Мэтта Гетца, который 2 октября обвинил Маккарти во лжи конгрессу и американскому президенту Джо Байдену в связи с принятием решения о финансировании правительства.

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