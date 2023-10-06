Трамп поддержал выдвижение Джордана на пост спикера в конгрессе США

Экс-президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру председателя юридического комитета палаты представителей, республиканца Джима Джордана на пост спикера нижней палаты конгресса. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщило Bloomberg.

«Он будет отличным спикером палаты представителей и получает мое полное и абсолютное одобрение», — сказал он.

Отмечается, что поддержка экс-президента даст Джордану наибольшие шансы занять пост спикера в нижней палате, который считается третьим по значимости в политической иерархии Соединенных Штатов.

В материале говорится, что Джордан, в случае избрания спикером нижней палаты, осложнит процесс выделения помощи Украине, а также проведет расследование в отношении действующего президента США Джо Байдена и его сына Хантера в преддверии президентских выборов 2024 года.

Ранее в этот день Трамп в беседе с Fox News заявил, что готов занять пост спикера палаты представителей конгресса «на короткий период», чтобы стать своего рода объединяющий силой Республиканской партии, пока законодатели не примут решение о том, кто займет должность на постоянной основе.

Должность главы палаты представителей США освободилась 3 октября, после того как конгрессмены впервые в истории Штатов проголосовали за отстранение спикера Кевина Маккарти. Причиной этому послужило прошение об отставке его соратника Мэтта Гетца, который 2 октября обвинил Маккарти во лжи конгрессу и Байдена в связи с принятием решения о финансировании правительства.