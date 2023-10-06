Трамп заявил о готовности ненадолго возглавить палату представителей

Бывший президент США Дональд Трамп заявил 5 октября Fox News, что согласился бы занять пост спикера палаты представителей конгресса «на короткий период», чтобы стать своего рода объединяющий силой Республиканской партии, пока законодатели не примут решение о том, кто займет должность на постоянной основе.

«Меня попросили выступить в качестве объединителя, потому что у меня много друзей в конгрессе. Если они не получат голосов, они спросили меня, не рассмотрю ли я возможность занять пост спикера до тех пор, пока они не найдут кого-нибудь на более длительный срок, так как я баллотируюсь на пост президента», — сказал он.

Трамп уточнил, что сделает это не потому, что хочет — «я сделаю это при необходимости, если они не смогут принять решение», подчеркнул он.

После отставки Кевина Маккарти заявки на пост спикера подали председатель юридического комитета палаты представителей Джим Джордан и лидер республиканского большинства в палате Стив Скализ. Трамп не уточнил, кто его спрашивал о готовности возглавить палату представителей, хотя ряд законодателей Республиканской партии заявили, что предпочитают видеть именно его в этом качестве.

Экс-президент США добавил: если республиканцы не смогут прийти к консенсусу, он займет пост спикера на «30, 60 или 90 дней» и сделает это «только ради партии».

Трамп также сообщил, что во вторник планирует быть на Капитолийском холме, чтобы поговорить с представителями партии в палате представителей, когда они выбирают нового спикера. О том, кого бы Трамп поддержал из нынешних кандидатов, он говорить не стал. Источник Fox News рассказал, что он очень близок к Джордану и у него всегда были с ним прекрасные отношения. При этом со Скализом у бизнесмена такие же отличные отношения.

Должность главы палаты представителей США освободилась 3 октября, после того как конгрессмены впервые в истории Штатов проголосовали за отстранение спикера Кевина Маккарти.

Причиной этому послужило прошение об отставке его соратника Мэттла Гетца, который 2 октября обвинил Маккарти во лжи конгрессу и президенту США Джо Байдену в связи с принятием решения о финансировании правительства.

В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что у США на выделение помощи Украине денежных средств хватит примерно на пару месяцев, если конгресс не выделит новые.