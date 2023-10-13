Украинский футболист «Шахтера» Распутько сбежал в Россию после матча в Бельгии

Полузащитник украинского футбольного клуба «Шахтер» Александр Распутько мог сбежать в Россию из-за своих политических взглядов, либо в связи с разногласиями по новому контракту, сообщило 12 октября издание Sport.ua.

Как отмечается, футболист придерживается пророссийских взглядов. На фоне этого у него происходили конфликты с другими игроками клуба.

При этом не исключается, что игрок мог сбежать, из-за того что не достиг договоренностей по условиям нового контракта.

Футбольный матч Юношеской лиги УЕФА «Шахтера» с «Антверпеном» прошел 4 октября. Он закончился со счетом 2:1 в пользу украинской команды. 19-летний спортсмен должен был лететь на Украину вместе с командой, но на борт самолета так и не поднялся.

Позже футболист удалил записи в своих соцсетях и перестал отвечать на звонки.

Ранее, 10 октября, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об отмене решения по допуску к соревнованиям под его эгидой сборных России, в которых играют футболисты до 17 лет. Отмечается, что решение было принято в связи с тем, что не было найдено технического решения, позволяющего российским командам играть.

До этого, 26 сентября, исполком УЕФА допустил до международных соревнований российские юношеские сборные, состоящие из игроков не старше 17 лет без гимна, флага, национальной символики.