Турнир The International 2023 по Dota 2: расписание и призовой фонд

В США 12 октября стартовал ежегодный турнир по Dota 2 («Дота 2»). Местом проведения для The International 2023 (TI12) был выбран Сиэтл, ранее там проводились многие ивенты этой линейки. Ожидается, что такая локация поможет Valve тщательнее контролировать все процессы мероприятия. В этом году впервые за 10 лет призовой фонд состязания не достиг и $3 млн. Эта сумма складывается из продаж внутриигрового компедиума геймерами и дополнительных $1,6 млн от Valve. Прошлогодний призовой фонд The International составил $19 млн. Как проходит киберспортивное мероприятие — в материале «Известий».

The International 2023: расписание

The International считается первым и крупнейшим киберспортивным турниром по дисциплине Dota 2. Впервые мероприятие проводилось в 2011 году в Кёльне. Абсолютно все ивенты организуют при поддержке компании-разработчика Valve. Победа в турнире является престижным достижением среди поклонников «Дота 2».

TI12 стартует с двухфазной групповой стадии (12–15 октября), которая в 2023 году получила название Road to the International и формально не будет считаться частью самого турнира. В первой групповой стадии 20 команд делят на четыре квинтета, в которых они проводят матчи по круговому формату по правилам best-of-2, где победа в каждой игре дает один балл группового этапа. Во второй фазе каждая команда сыграет только по одному матчу в формате best-of-3 (встреча до двух победных карт). Победители получат слоты в верхней сетке плей-офф, проигравшие — в нижней.

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Плей-офф пройдет 20–22 октября, 27–29 октября в классическом формате double-elimination с матчами до двух побед. Помимо денежного вознаграждения команда-победитель получает Эгиду чемпионов — щит из бронзы и серебра с рисунком на лицевой стороне, изображающем противостояние светлой и темной команды «Дота 2».

The International 2023: где смотреть, команды

Смотреть прямую трансляцию состязания на русском языке можно на официальном русскоязычном канале Dota 2 на Twitch или на официальном канале Dota 2 на YouTube. Кроме того, Valve разрешила проводить ретрансляцию всем желающим. Ввиду этого множество популярных стримеров смотрят турниры на своих каналах и комментируют игровой процесс. Так, TI12 освещает аналитик и комментатор «Дота 2» Ярослав Кузнецов (NS).

Общее количество участвующих в The International 2023 команд — 20. Из них 12 коллективов получили приглашение на турнир благодаря высоким результатам в сезоне Dota Pro Circuit, еще восемь команд пробились на состязание через региональные отборочные — они стали лучшими в своих регионах.

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Россия лидирует по числу участвующих команд и игроков, установив рекорд в истории The International. В турнире участвует 20 киберспортсменов из России. Они играют в составе команд Virtus.pro, 9 Pandas, BetBoom Team и Team Spirit. Последние в 2021 году одержали победу на The International 10 и забрали $18 млн призовых. В этом году команда также одержала несколько крупных побед — в их числе первое место на Riyadh Masters 2023 вместе с $15 млн призовых и выигрыш на DreamLeague S21. По итогам первого дня чемпионата TI12 Team Spirit победила во всех шести картах и вышла в плей-офф.

Из чего формируется призовой фонд: провал 2023 года

В 2013 году разработчики интегрировали интерактивный компедиум — это внутриигровой предмет, четверть с продаж идут в призовой фонд. Создатели в свою очередь дают старт сбору фонда в виде пожертвования $1,6 млн.

Призовой фонд первого турнира в 2011 году был беспрецедентным для киберспорта и составил $1,6 млн, но начиная с 2013-го ежегодно бил рекорд по сумме призовых — в 2021 году призовой фонд превысил $40 млн. Размер фонда 2023 года демонстрирует самые низкие показатели за последние 10 лет. Организаторы смогли собрать лишь $3 млн. Причиной такой скромной в сравнении с прошлыми годами суммы является отказ Valve от привычных боевых пропусков. Раньше игроки могли получить редкие предметы, арканы и эффекты.

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Ярослав Кузнецов считает, что Valve не вернутся к старой системе призовых. По мнению аналитика, Valve хотят, чтобы коммерческие турниры в следующем году соперничали друг с другом, повышали собственный призовой фонд. «Если на «Инте» призовой будет $5 млн, хотя пока он и $3 млн не имеет, то и шейхи не будут сильно разгоняться, им это не надо. У них вот был на Riyadh Masters 2023 $15 млн, а по CS, по-моему, $1 млн. А почему? А потому что для CS миллион долларов — это обычный призовой, никто там не бухтит», — приводит слова комментатора Cybersport.