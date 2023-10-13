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Исполком МОК утвердил новые виды спорта в программе ОИ-2028

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Фото: Global Look Press/Kenichiro Ogane
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В программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе войдут пять новых видов спорта. Об этом 13 октября сообщил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

В их число вошли бейсбол (совместном с софтболом), крикет (версия Twenty20), флаг-футбол (разновидность американского футбола), лакросс и сквош.

«Эти пять предложенных видов спорта полностью соответствуют американской спортивной культуре и продемонстрируют миру культовые американские виды спорта. Их включение позволит олимпийскому движению взаимодействовать с новыми сообществами спортсменов и болельщиков в США и во всем мире. В то же время международные виды спорта придут в Соединенные Штаты», — сказал Бах на пресс-конференции.

Бейсбол, софтбол, крикет и лакросс в прошлом входили в программу летних Олимпийских игр. Для флаг-футбола и сквоша это будет первое появление среди олимпийских дисциплин.

Он также заявил, что вопрос исключения бокса из программы Игр-2028 отложен, так как МОК пока не признал другой руководящий орган по этому виду спорта.

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Ранее, 22 июня, МОК принял решение лишить признания Международную ассоциацию бокса (IBA). Было принято решение, что эта организация не сможет провести олимпийские турниры по боксу в 2024 и 2028 годах.

7 июня исполком МОК рекомендовал сессии организации отозвать признание IBA. По данным МОК, ассоциация не выполнила условия, установленные МОК в решении от 9 декабря 2021 года об отмене приостановки признания IBA, которое ассоциация не оспорила.

Международная боксерская ассоциация сочла данную рекомендацию политической и возмутительной. Как отметили в IBA, все усилия по развитию бокса, предпринятые демократически избранным руководством ассоциации, последние два года в значительной степени игнорировались МОК.

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