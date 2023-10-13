Исполком МОК утвердил новые виды спорта в программе ОИ-2028

В программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе войдут пять новых видов спорта. Об этом 13 октября сообщил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

В их число вошли бейсбол (совместном с софтболом), крикет (версия Twenty20), флаг-футбол (разновидность американского футбола), лакросс и сквош.

«Эти пять предложенных видов спорта полностью соответствуют американской спортивной культуре и продемонстрируют миру культовые американские виды спорта. Их включение позволит олимпийскому движению взаимодействовать с новыми сообществами спортсменов и болельщиков в США и во всем мире. В то же время международные виды спорта придут в Соединенные Штаты», — сказал Бах на пресс-конференции.

Бейсбол, софтбол, крикет и лакросс в прошлом входили в программу летних Олимпийских игр. Для флаг-футбола и сквоша это будет первое появление среди олимпийских дисциплин.

Он также заявил, что вопрос исключения бокса из программы Игр-2028 отложен, так как МОК пока не признал другой руководящий орган по этому виду спорта.

Ранее, 22 июня, МОК принял решение лишить признания Международную ассоциацию бокса (IBA). Было принято решение, что эта организация не сможет провести олимпийские турниры по боксу в 2024 и 2028 годах.

7 июня исполком МОК рекомендовал сессии организации отозвать признание IBA. По данным МОК, ассоциация не выполнила условия, установленные МОК в решении от 9 декабря 2021 года об отмене приостановки признания IBA, которое ассоциация не оспорила.

Международная боксерская ассоциация сочла данную рекомендацию политической и возмутительной. Как отметили в IBA, все усилия по развитию бокса, предпринятые демократически избранным руководством ассоциации, последние два года в значительной степени игнорировались МОК.