Черноморский флот сообщил об учениях на внешнем рейде Севастопольской бухты
Черноморский флот России провел учения на внешнем рейде Севастопольской бухты. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба соединения.
«Сегодня на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится плановое учение по противоминной и противодиверсионной обороне. В ходе учения отработаны задачи по поиску и уничтожению морских плавающих мин и безэкипажных катеров», — сообщила пресс-служба.
К учениям привлекались патрульный корабль «Павел Державин», морские тральщики и противодиверсионные катера.
«Поисково-спасательное обеспечение осуществлялось судами аварийно-спасательного отряда Черноморского флота. По окончании учения корабли вернутся в пункт постоянной дислокации», — сообщил флот.
Ранее, 21 сентября, экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 отдельного корабельного вертолетного полка армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота выполнили полеты в сложных метеоусловиях над акваторией Баренцева моря и отработали поиск и слежение за подводной лодкой условного противника.
20 сентября Минобороны показало, как прошло учение сил Тихоокеанского флота «Финвал-2023» по защите коммуникаций Северного морского пути в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на полуострове Чукотка. На учении корвет «Гремящий» поразил корабль условного противника ракетой «Калибр» в Анадырском заливе.