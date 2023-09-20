Корвет «Гремящий» во время учения поразил ракетой «Калибр» условного противника

Учение сил (войск) Тихоокеанского флота «Финвал-2023» по защите коммуникаций Северного морского пути проходит в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на полуострове Чукотка. На учении корвет «Гремящий» поразил корабль условного противника ракетой «Калибр» в Анадырском заливе. Минобороны РФ 20 сентября показало, как это было.

В рамках одного из эпизодов учения участники отрабатывали нанесение ракетного удара по кораблю условного противника, который приблизился к границе территориальных вод России. Экипаж корвета «Гремящий» в рамках учения выстрелил крылатыми ракетами «Калибр» по морской мишени на дальности свыше 300 км от точки пуска. Цель была успешно поражена.

В учении «Финвал-2023», которое проводится под руководством главнокомандующего Военно-Морским флотом России адмирала Николая Евменова, участвуют порядка 10 тыс. военнослужащих и более 50 единиц боевой техники: надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, самолеты и вертолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а также колесная и гусеничная бронетехника высокой проходимости.

В ходе маневров участники учения успешно выполнили стрельбы крылатыми ракетами по сложной мишенной позиции в северо-восточной части Берингова моря, перехват крылатых ракет и ряд других боевых упражнений. Все эпизоды учения носят оборонительный характер и предназначены для совершенствования подготовки сил и войск на северо-восточных рубежах России, пояснили в Минобороны.

В июне силы Тихоокеанского флота (ТОФ) приступили к завершающему этапу оперативного учения в дальней морской зоне. Экипажи кораблей в акваториях Японского и Охотского морей и расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) отработали совместные действия по уничтожению отряда кораблей условного противника.