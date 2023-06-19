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Корабли ТОФ с вертолетом Ка-27 отработали уничтожение условного противника

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Фото: Министерство обороны РФ
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Силы Тихоокеанского флота (ТОФ) приступили к завершающему этапу оперативного учения в дальней морской зоне. Экипажи кораблей в акваториях Японского и Охотского морей и расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) отработали совместные действия по уничтожению отряда кораблей условного противника, сообщил 19 июня отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

Береговые ракетчики совершили марш в составе дивизионов БРК «Бал» и «Бастион» в позиционные районы и отработали алгоритм действий по поражению отряда кораблей условного противника с выполнением электронных пусков. В свою очередь, корабельные тактические группы в назначенных районах отразили массированный ракетный удар неприятеля и выполнили артиллерийские стрельбы по целям, которые имитировали корабельные ударные группы условного противника.

Экипажи палубных вертолетов Ка-27 морской авиации отработали организацию воздушной разведки районов действия корабельных групп ТОФ, а также решали задачи поиска и обнаружения подводных лодок условного противника с использованием гидроакустических станций.

Также экипажами боевых кораблей решали задачи по организации охраны и обороны при стоянке на незащищенном рейде. По вводным отрабатывались действия вахты ПДСС (подводные диверсионные силы и средства) при угрозе нападения боевых пловцов, произведены профилактические гранатометания с использованием стационарных и ручных противодиверсионных гранатометов. Также для поражения условных боевых пловцов были использованы ручные гранаты.

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В период с 5 по 20 июня в акватории Японского и Охотского морей под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне.

В учении группировки сил ТОФ задействованы более 60 боевых кораблей и судов обеспечения флота, порядка 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тыс. военнослужащих.

14 июня сообщалось, что корабли Балтийского флота в ходе учения разыграли артиллерийский бой. На полигонах в Балтийском море участие в отработке боевых навыков приняли экипажи более 15 кораблей.

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