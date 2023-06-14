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Корабли Балтийского флота в ходе учения разыграли артиллерийский бой
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Корабли Балтийского флота в ходе учения разыграли артиллерийский бой

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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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Корабли Балтийского флота в ходе учения разыграли артиллерийский бой. На полигонах в Балтийском море участие в отработке боевых навыков приняли экипажи более 15 кораблей, о чем стало известно 14 июня.

Согласно плану оперативного учения флота, корабли выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противника.

Стрельбы выполнялись экипажами в составе корабельных ударных групп флота в рамках оперативного учения и эпизода по розыгрышу артиллерийского боя с надводными кораблями условного противника. Также велась имитация боя с одиночным кораблем и средствами воздушного нападения.

Помимо артиллерийских стрельб, корабли отработали электронные ракетные пуски по воздушным целям, а также задачи поиска и слежения за подводными лодками условного противника.

В данном эпизоде учения участвовали более 15 боевых кораблей флота, среди которых корветы, малые ракетные корабли и ракетные катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики.

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О начале оперативных учений Балтийского флота в море и на полигонах боевой подготовки в Калининградской области 5 июня сообщили в Минобороны РФ. Учебные мероприятия продлятся до 15 июня.

В тот же день военный эксперт Илья Крамник рассказал «Известиям» о том, что Балтийский флот — единственное средство, которое обеспечивает надежное сообщение с Калининградом по морю. В этом ключевое значение Балтийского флота для безопасности России.

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